Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Tömegbe hajtott egy autó a karácsonyi vásáron Franciaországban – gyerekek is megsérültek

Látta már?

Limitált, piros, aláírt – Orbán Viktor elképesztő dologgal állt elő

Orbán Viktort

Orbán Viktor: Felújított kórház – kicsit másképp

2025. december 04. 20:17
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktor a közösségi oldalán a hagyományostól eltérő módon is bemutatta, hogy hogyan is zajlott a háttérben a felújított Mazsihisz Szeretetkórház ünnepélyes átadója.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktortfelújításkórház

Orbán Viktor szerdán jelentette be, hogy az országos egészségügyi rekonstrukció részeként befejeződött a zuglói Mazsihisz Szeretetkórház felújítása

Budapesten 13 kórház fejlesztése történt meg, köztük a Mazsihisz Szeretetkórházé is, amelynek az átadóján ott járt Orbán Viktor miniszterelnök.
Orbán Viktor a közösségi oldalán a hagyományostól eltérő módon is bemutatta, hogy hogyan is zajlott a háttérben a felújított Mazsihisz Szeretetkórház ünnepélyes átadója
Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztőség

Budapesten 13 kórház fejlesztése történt meg, köztük a Mazsihisz Szeretetkórházé is, amelynek az átadóján ott járt Orbán Viktor miniszterelnök

A miniszterelnök az átadón hangsúlyozta, hogy eddig 91 kórházat, 54 rendelőintézetet és 107 mentőállomást újítottak fel országszerte, és kiemelte az egyházi fenntartású intézmények különleges minőségét az egészségügyi ellátásban.

Komplett egészségügyi rekonstrukció zajlik országos méretben, ennek részeként újulhatott meg a zuglói Mazsihisz Szeretetkórház

– mondta a felújítás átadó ünnepségén Orbán Viktor miniszterelnök.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!