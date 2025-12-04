Orbán Viktor: Felújított kórház – kicsit másképp

Orbán Viktor szerdán jelentette be, hogy az országos egészségügyi rekonstrukció részeként befejeződött a zuglói Mazsihisz Szeretetkórház felújítása.

Orbán Viktor a közösségi oldalán a hagyományostól eltérő módon is bemutatta, hogy hogyan is zajlott a háttérben a felújított Mazsihisz Szeretetkórház ünnepélyes átadója

Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztőség

Budapesten 13 kórház fejlesztése történt meg, köztük a Mazsihisz Szeretetkórházé is, amelynek az átadóján ott járt Orbán Viktor miniszterelnök

A miniszterelnök az átadón hangsúlyozta, hogy eddig 91 kórházat, 54 rendelőintézetet és 107 mentőállomást újítottak fel országszerte, és kiemelte az egyházi fenntartású intézmények különleges minőségét az egészségügyi ellátásban.

Komplett egészségügyi rekonstrukció zajlik országos méretben, ennek részeként újulhatott meg a zuglói Mazsihisz Szeretetkórház

– mondta a felújítás átadó ünnepségén Orbán Viktor miniszterelnök.