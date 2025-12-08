Friss kutatás: Orbán Viktor és a Fidesz is erősödött novemberben

Fidesz 44, a Tisza Párt 38 százalékon

A kutatás szerint a biztos pártválasztók körében továbbra is a Fidesz vezet jelentős különbséggel. A Mi Hazánk most 5 százalékot érne el, így a teljes lakossági minta alapján hárompárti parlament alakulna. Külön figyelemre méltó, hogy a bizonytalanok aránya mindössze 4 százalékra csökkent, ami rendkívül alacsonynak számít.

Orbán Viktor magabiztosan vezet Magyar Péterrel szemben (Forrás: Facebook)

Orbán Viktor a legesélyesebb 2026 után is

A felmérés nemcsak pártpreferenciákat vizsgált, hanem azt is, kit tartanak a válaszadók a legesélyesebb miniszterelnöknek 2026 után. A

válaszadók 51 százaléka Orbán Viktort nevezte meg, míg Magyar Pétert 42 százalék.

A november végén készült kutatás így egyértelmű politikai fölényt jelez a kormánypártok és a miniszterelnök számára.