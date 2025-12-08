Friss kutatás: Orbán Viktor és a Fidesz is erősödött novemberben

Az Index megbízásából készített a McLaughlin & Associates nevű amerikai cég új, ezerfős közvélemény-kutatást. Ez alapján a Fidesz 44 százalékon állna, ha most vasárnap tartanák a választást, és Orbán Viktor is fölényesen nyerne.
Orbán Viktort 51 százalék tartja befutónak 2026 után is”
– derül ki a november 26-28 között elvégzett felmérésből. A Tisza Párt 38 százalékon áll, vagyis mindkét nagy párt egy-egy százalékponttal erősödött szeptember óta.
Fidesz 44, a Tisza Párt 38 százalékon
A kutatás szerint a biztos pártválasztók körében továbbra is a Fidesz vezet jelentős különbséggel. A Mi Hazánk most 5 százalékot érne el, így a teljes lakossági minta alapján hárompárti parlament alakulna. Külön figyelemre méltó, hogy a bizonytalanok aránya mindössze 4 százalékra csökkent, ami rendkívül alacsonynak számít.
Orbán Viktor a legesélyesebb 2026 után is
A felmérés nemcsak pártpreferenciákat vizsgált, hanem azt is, kit tartanak a válaszadók a legesélyesebb miniszterelnöknek 2026 után. A
válaszadók 51 százaléka Orbán Viktort nevezte meg, míg Magyar Pétert 42 százalék.
A november végén készült kutatás így egyértelmű politikai fölényt jelez a kormánypártok és a miniszterelnök számára.