Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hivatalos! Így hozhatják vissza az orosz gázt Európába a brüsszeli szankciók ellenére

Olvasta már?

Itt vannak a friss számok: brutálisan nőtt a Fidesz előnye – nagy pofon a Tiszának

Orbán Viktor

Friss kutatás: Orbán Viktor és a Fidesz is erősödött novemberben

38 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ismét erősödött a Fidesz és Orbán Viktor támogatottsága – derült ki egy november végi közvélemény-kutatás szerint. Az Index szerint a válaszadók többsége 2026 után is a jelenlegi miniszterelnököt tartja a legesélyesebb kormányfőnek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorTisza Pártközvélemény-kutatásIndexMagyar Péter

Az Index megbízásából készített a McLaughlin & Associates nevű amerikai cég új, ezerfős közvélemény-kutatást. Ez alapján a Fidesz 44 százalékon állna, ha most vasárnap tartanák a választást, és Orbán Viktor is fölényesen nyerne. 

Orbán Viktor
Orbán Viktor és a Fidesz megnyerné a választásokat, ha most vasárnap tartanák (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Orbán Viktort 51 százalék tartja befutónak 2026 után is” 

– derül ki a november 26-28 között elvégzett felmérésből. A Tisza Párt 38 százalékon áll, vagyis mindkét nagy párt egy-egy százalékponttal erősödött szeptember óta.

Magyar Péter hisztizése is bizonyítja: egyre erősebb a Fidesz!

Fidesz 44, a Tisza Párt 38 százalékon

A kutatás szerint a biztos pártválasztók körében továbbra is a Fidesz vezet jelentős különbséggel. A Mi Hazánk most 5 százalékot érne el, így a teljes lakossági minta alapján hárompárti parlament alakulna. Külön figyelemre méltó, hogy a bizonytalanok aránya mindössze 4 százalékra csökkent, ami rendkívül alacsonynak számít.

Orbán Viktor
Orbán Viktor magabiztosan vezet Magyar Péterrel szemben (Forrás: Facebook)

Orbán Viktor a legesélyesebb 2026 után is

A felmérés nemcsak pártpreferenciákat vizsgált, hanem azt is, kit tartanak a válaszadók a legesélyesebb miniszterelnöknek 2026 után. A

 válaszadók 51 százaléka Orbán Viktort nevezte meg, míg Magyar Pétert 42 százalék. 

A november végén készült kutatás így egyértelmű politikai fölényt jelez a kormánypártok és a miniszterelnök számára.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!