Orbán Viktor: A baloldal mindig adót emel, a jobboldal mindig adót csökkent

A baloldal mindig adót emel, ezzel szemben a jobboldal pedig mindig adót csökkent – jelentette ki a miniszterelnök a Digitális Polgári Körök által szervezett Háborúellenes gyűlésen Kecskeméten.
Digitális Polgári Körjobboldal miniszterelnökOrbán Viktor

A miniszterelnök arról beszélt: Magyarországon sokan hiszik, hogy sokfajta gazdaságpolitika közül lehet választani, valójában azonban csak kétfajta gazdaságpolitika van, jobboldali és baloldali.

orbán viktor, DPK, Kecskemét, DPKKecskemét, 2025.12.06.,
Orbán Viktor szerint csak kétfajta gazdaságpolitika van, harmadik út nincs
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály 

A két gazdaságpolitikát az választja el egymástól, hogy hogyan gondolkodnak arról, hogy hol van jó helyen a pénz. A baloldaliak azt gondolják, hogy a pénz nem az embereknél, meg a vállalkozóknál van jó helyen, hanem a politikusoknál, 

mert a világ igazságtalan, és az igazságtalanságokat ki kell javítani valahogy. 

Ez egy vonzó gondolat – jegyezte meg, hozzátéve, hogy „a baj az, hogy akárhányszor kipróbálták, csak nagy baj lett belőle”. Úgy folytatta: a jobboldaliak azt gondolják, hogy egy közösség, egy nemzet vagyunk, vannak közös szükségleteink, és valamennyi pénz kell a közös célokra, „de csak annyit vegyünk el az emberektől, amennyi ehhez szükséges, a többit meg hagyjuk náluk”. Ennek a vége az, hogy a baloldal mindig adót emel, a jobboldal mindig adót csökkent - összegzett a miniszterelnök a kecskeméti Háborúellenes gyűlésen.

 

