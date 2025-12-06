Orbán Viktor: A baloldal mindig adót emel, a jobboldal mindig adót csökkent

A miniszterelnök arról beszélt: Magyarországon sokan hiszik, hogy sokfajta gazdaságpolitika közül lehet választani, valójában azonban csak kétfajta gazdaságpolitika van, jobboldali és baloldali.

Orbán Viktor szerint csak kétfajta gazdaságpolitika van, harmadik út nincs

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A két gazdaságpolitikát az választja el egymástól, hogy hogyan gondolkodnak arról, hogy hol van jó helyen a pénz. A baloldaliak azt gondolják, hogy a pénz nem az embereknél, meg a vállalkozóknál van jó helyen, hanem a politikusoknál,

mert a világ igazságtalan, és az igazságtalanságokat ki kell javítani valahogy.

Ez egy vonzó gondolat – jegyezte meg, hozzátéve, hogy „a baj az, hogy akárhányszor kipróbálták, csak nagy baj lett belőle”. Úgy folytatta: a jobboldaliak azt gondolják, hogy egy közösség, egy nemzet vagyunk, vannak közös szükségleteink, és valamennyi pénz kell a közös célokra, „de csak annyit vegyünk el az emberektől, amennyi ehhez szükséges, a többit meg hagyjuk náluk”. Ennek a vége az, hogy a baloldal mindig adót emel, a jobboldal mindig adót csökkent - összegzett a miniszterelnök a kecskeméti Háborúellenes gyűlésen.