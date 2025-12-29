Ezt a filmet ajánlja Orbán Viktor

Egy bábot ültetnek egy ország élére, és onnan a háború tönkretesz mindent – fogalmazott a miniszterelnök Ábrahám Róbert legújabb dokumentumfilmjére reagálva. Orbán Viktor közölte:

ez elég rossz döntés.

Ábrahám Róbert az ukrajnai háborúról készített, Monaco hadtest című alkotása egy kíméletlen kérdéseket feltevő dokumentumfilm, amely azt vizsgálja,

milyen politikai, gazdasági és erkölcsi folyamatok vezettek a vérontáshoz, és kik profitálnak belőle ma is.

A film címe a francia Riviérára utal, ahol – az alkotók szerint – feltűnően sok ukrán rendszámú luxusautó jelent meg az elmúlt években. A dokumentumfilm a háború részletei mellett

bemutatja Zelenszkij életpályáját és részletesen kitér a kegyetlen halált elszenvedő kárpátaljai magyar, Sebestyén József tragédiájára is.

A filmet december 27-ei megjelenése óta már majdnem 100 ezren megnézték.