Ezt a filmet ajánlja Orbán Viktor

Ábrahám Róbert nemrégiben bemutatott új dokumentumfilmjét ajánlja a miniszterelnök. Orbán Viktor szerint a Monaco hadtest tanulságos alkotás, melyből kiderül, rossz döntés egy bábot ültetni egy ország élére.
Egy bábot ültetnek egy ország élére, és onnan a háború tönkretesz mindent – fogalmazott a miniszterelnök Ábrahám Róbert legújabb dokumentumfilmjére reagálva. Orbán Viktor közölte: 

ez elég rossz döntés.

Ábrahám Róbert az ukrajnai háborúról készített, Monaco hadtest című alkotása egy kíméletlen kérdéseket feltevő dokumentumfilm, amely azt vizsgálja, 

milyen politikai, gazdasági és erkölcsi folyamatok vezettek a vérontáshoz, és kik profitálnak belőle ma is. 

A film címe a francia Riviérára utal, ahol – az alkotók szerint – feltűnően sok ukrán rendszámú luxusautó jelent meg az elmúlt években. A dokumentumfilm a háború részletei mellett 

bemutatja Zelenszkij életpályáját és részletesen kitér a kegyetlen halált elszenvedő kárpátaljai magyar, Sebestyén József tragédiájára is.

A filmet december 27-ei megjelenése óta már majdnem 100 ezren megnézték. 

 

