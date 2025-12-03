Orbán Viktor: Komplett, országos egészségügyi rekonstrukció zajlik

Hírlevél
2025. december 03. 11:57
Olvasási idő: 3 perc
Orbán Viktor a felújított Mazsihisz Szeretetkórház átadásán arról beszélt, hogy teljes körű egészségügyi rekonstrukció zajlik Magyarországon. A miniszterelnök kiemelte a kormány több száz intézményt újított fel az elmúlt években, és a zuglói kórház megújulása is ennek a programnak a része.
Orbán ViktorMazsihisz SzeretetkórházGrósz Andor

Orbán Viktor szerdán adta át a zuglói Mazsihisz Szeretetkórház teljesen felújított épületét. A miniszterelnök azt mondta, komplett országos egészségügyi rekonstrukció zajlik, amelynek részeként eddig 91 kórházat, 54 rendelőintézetet és 107 mentőállomást újítottak fel. Hozzátette: Budapesten 13 kórház fejlesztése is megtörtént.

Orbán Viktor
Orbán Viktor
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Felidézte, hogy amikor Grósz Andor lett a Mazsihisz elnöke, három megállapodást kötöttek. Az első teljesült a szeretetkórház most befejezett felújításával, és a következő időszakban a további megállapodások megvalósítása is sorra kerül.

A budapesti zsidó kórházak történetére utalva hangsúlyozta, hogy a mai időkben különösen fontos emlékeztetni arra: háború helyett a béke a jó, és Magyarország számára is az a kívánatos, ha környezetében békés élet zajlik.

Grósz Andor arról beszélt, hogy a teljes körű rekonstrukció a kormány mintegy 8,5 milliárd forintos támogatásával valósult meg. Mint mondta, a Mazsihisz Szeretetkórház nemcsak a zsidó közösség tagjait szolgálja ki, hanem az egész magyar társadalmat.
 

 

