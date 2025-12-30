Mutatjuk Orbán Viktor utolsó negyedévi legemlékezetesebb pillanatait!

Hírlevél
Ismét képeket töltött fel az idei évről a miniszterelnök. Orbán Viktor legújabb fotóalbuma az októbertől decemberig tartó időszakot öleli fel, felidézve a legikonikusabb pillanatokat.
Orbán ViktorTrumpwashingtoni találkozó

Újabb fotóalbumot töltött fel közösségi oldalára Orbán Viktor. A miniszterelnök idősorrendben négy részre bontotta az idei évet, és kedden, december 30-án töltötte fel az utolsót – vagyis az októbertől decemberig tartó időszakot.

Orbán Viktor az egyik háborúellenes gyűlésről is töltött fel képet a fotógalériájába (Forrás: Facebook)
Egy-egy emlékezetes pillanatot, vagy ikonikus jelenetet láthatunk az általa legjelentősebbnek ítélt eseményekről, amelyeken részt vett. Így töltött fel képet – többek között – például a washingtoni csúcsról, a találkozásáról Giorgia Meloni olasz kormányfővel, Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, IV. Leó pápával vagy Kapu Tibor magyar kutatóűrhajóssal. Az Origo egy galériát is összeállított a kormányfő által felöltött képekből, amelyet alább tud megtekinteni.

