Orbán Viktor futballtitkai: balhé, kiállítás, ezüstérem

Orbán Viktor a közösségi oldalán közzétett videóban elmondta többek között, hogy fiatalabb korában milyen poszton játszott.

Orbán Viktor

A miniszterelnök kifejtette:

Centerben kezdtem, kilences, klasszikus középcsatár. Az ember öregszik és veszít a sebességéből, úgy kerül egyre hátrább. Aztán az ember középpályás lesz, játékos szervező vagy játékszervező, aztán már csak a labdaszerző, aztán vége van, aztán kispad.

Piros lapot egyébként azt hiszem, hogy soha életemben nem kaptam. Legfeljebb ilyen jótékonysági meccsen viccből, vagy valami hasonló esetben, de komoly tétmeccsen, élesben, nem emlékszem rá.

Arra a kérdésre, hogy mi volt a legemlékezetesebb balhé a pályán, Orbán Viktor ezt válaszolta:

Abba én még egészen fiatal koromban belekóstoltam. Felcsút Egyetértés MGTSZ SE „romantikus” nevet viselő csapatban kezdtem a játékot, annak is a serdülő csapatában, és bejutottunk a megyei döntőbe, ami a mi falunk történetében példátlan eset volt, és kis híján hőssé, lovaggá ütöttek bennünket a faluban. És a döntőt azt Mezőfalva ellen játszottuk, ahol az emlékeim szerint a bíró elcsalta a meccset, de ez már egy jótékony homály, és kiállított közülünk két embert, amiből óriási balhé volt, pedig még általános iskolás gyerekek voltunk. Végül a meccset elvesztettük, két kiállítás, hatalmas balhé, átvegyük-e az ezüstérmet, mert minden volt, ami a Bajnokok Ligája döntőjében is előfordulhat!

– hangsúlyozta a miniszterelnök.