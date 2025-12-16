Orbán Viktor: A gazdák zsebéből is Ukrajnát akarják pénzelni

Tárgyalás alatt lesz ezen a mostani csúcson az Európai Unió következő hét éves költségvetése. És a gazdák azt látják, jól látják, hogy megkurtítják az ő pénzüket. Tehát az Európai Unió mezőgazdaságra, vidékre jóval kevesebb pénzt akar fordítani a következő hét évben, mint amit eddig költött – mondta el Orbán Viktor Facebook videó-bejegyzésében.

Orbán Viktor: Az Európai Unióban a jog uralma helyére a bürokraták uralma lép

Fotó: Facebbok/Orbán Viktor

A miniszterelnök kifejtette,

ami korábban támogatott volt, vidékfejlesztés, fölzárkóztatás, agrárium, az kevesebb marad, ezért jönnek a gazdák, és azt mondják, hogy arról szó sem lehet,

lehet, hogy vannak új célok, „akkor szerezzetek rá pénzt, vagy dobjatok össze erre külön pénzt.”

Orbán Viktor: Agrártiltakozási hullám jön

Orbán Viktor azt is hozzátette, lehet, hogy kell Ukrajnának is pénzt adni – ezt vitatja –, de még ezt gondolhatják is, de semmiképpen nem a parasztok zsebéből.

Tehát itt egy nagyon komoly, több éven át tartó agrártiltakozás hullámnak a nyitó eseménye lesz”

– mutatott rá a miniszterelnök.