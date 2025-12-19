Orbán Viktor a kulisszák mögött – exkluzív videó

Hírlevél
Az uniós csúcs tárgyalásai közé némi vidámság is belefért. Orbán Viktor miniszterelnök a friss Facebook-videójában a brüsszeli események kulisszatitkaiba is bepillantást engedett.
miniszterelnökGeorgia MeloniOrbán Viktoruniós csúcs

Ez egy ilyen meló. 0-24. Tarts velem! – Ezzel a címmel osztott meg egy Facebook-videót Orbán Viktor az elmúlt néhány napnak az uniós csúcsot is magában foglaló brüsszeli eseményeiről.

Az uniós csúcs komoly tárgyalásai mellett egy kis lazaság is elfért: a képen Orbán Viktor és Georgia Meloni viccelődik egymással. Forrás:Facebook
Az uniós csúcs komoly tárgyalásai mellett egy kis lazaság is elfért: a képen Orbán Viktor és Georgia Meloni viccelődik egymással Forrás:Facebook

Orbán Viktor turbó üzemmódban 

A kulisszák mögötti jeleneteket is rögzítő felvételen egyebek mellett 

abba is bepillanthatunk, hogy a miniszterelnök miként üdvözli szövetségeseit,

köztük Andrej Babis cseh miniszterelnököt, Marine Le Pent, a francia Nemzeti Tömörülés vezetőjét vagy Georgia Meloni olasz kormányfőt, akivel kellemes ünnepeket is kívántak egymásnak. Az egyeztetések mellett egy kis bejglizés és viccelődés is belefért a programba. – Három napig tudnék egyfolytában itten melózni – jelentette ki egy ponton Orbán Viktor, ám a visszaúton a repülőn már inkább azt hangsúlyozta: jó, hogy túl vannak a kinti eseményeken. A videó egyik legérdekesebb pillanata, amikor a belga kormányfő az erkélyről kiabálja, hogy magyar kollégájával kíván találkozni.

 

