Visszatért a cseh hazafi – Orbán Viktor gratulált Babis kinevezéséhez

A magyar kormányfő a közösségi oldalán köszöntötte Andrej Babist, aki kedden tette le miniszterelnöki esküjét Csehországban. Orbán Viktor szerint egy „elkötelezett cseh hazafi” tért vissza, akivel már a jövő héten egyeztetni fog az EU-csúcson.

Vágólapra másolva!

Orbán Viktor a X-en gratulált újra hivatalba lépő cseh kollégájának, hangsúlyozva, hogy Andrej Babis visszatérése erősítheti Közép-Európa pozícióit az előttünk álló brüsszeli vitákban. Orbán Viktor gratulált régi-új szövetségesének, aki kedden tette le a miniszterelnöki esküt (Fotó: Eva Korinkova/Reuters)

Egy elkötelezett cseh hazafi tért vissza a kormány élére” – írta a miniszterelnök, hozzátéve, hogy a következő hetekben kulcsfontosságú európai döntések várhatók, és alig várja a találkozást régi-új kollégájával a jövőheti fontos EU-csúcson. 🇭🇺🤝🇨🇿 Congratulations to @AndrejBabis on his appointment as Prime Minister! A committed Czech patriot is back at the helm. I look forward to seeing him next week at a very important EUCO! 💪 — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 9, 2025

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!