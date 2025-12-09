Visszatért a cseh hazafi – Orbán Viktor gratulált Babis kinevezéséhez

Hírlevél
A magyar kormányfő a közösségi oldalán köszöntötte Andrej Babist, aki kedden tette le miniszterelnöki esküjét Csehországban. Orbán Viktor szerint egy „elkötelezett cseh hazafi” tért vissza, akivel már a jövő héten egyeztetni fog az EU-csúcson.
Orbán ViktorAndrej BabisgratulációKözép-EurópaEU-csúcs

Orbán Viktor a X-en gratulált újra hivatalba lépő cseh kollégájának, hangsúlyozva, hogy Andrej Babis visszatérése erősítheti Közép-Európa pozícióit az előttünk álló brüsszeli vitákban. 

Orbán Viktor gratulált régi-új szövetségesének, aki kedden tette le a miniszterelnöki esküt (Fotó: Eva Korinkova/Reuters)
Egy elkötelezett cseh hazafi tért vissza a kormány élére”

írta a miniszterelnök, hozzátéve, hogy a következő hetekben kulcsfontosságú európai döntések várhatók, és alig várja a találkozást régi-új kollégájával a jövőheti fontos EU-csúcson.

