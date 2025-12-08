Hírlevél
Orbán Viktor

Orbán Viktor: A gyengéket mindig beletolják a háborúba

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
A kormányfő kecskeméti beszédében arra figyelmeztetett: az európai vezetők döntései egy háborús pálya felé terelik a kontinenst. Orbán Viktor szerint Magyarország csak akkor maradhat ki ebből, ha elég erős lesz, és minden eszközt mozgósít a békéért.
Orbán ViktortörténelemháborúEurópai Unió

Orbán Viktor szerint az Európai Unió már hivatalosan is kimondta, hogy 2030-ra készen kell állnia egy Oroszországgal vívandó háborúra, és a döntés „nem feltételes mód, hanem leírt tény”. 

Orbán Viktor
Orbán Viktor figyelmeztetett: Ha tanulunk a törénelemkönyvekből, elkerülhető az, hogy Magyarország belesodródjon a háborúba (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Hadigazdaságot nem két hónapra építenek” 

– mondta a kormányfő, hangsúlyozva, hogy Magyarország ereje önmagában kevés az európai háborús sodródás megakadályozásához, ezért most leginkább az imádság és a felkészülés marad.

A gyengéket mindig beletolják a háborúba

Orbán Viktor szerint a történelem világos: a gyengéket mindig belesodorják a háborúba, ezért Magyarország számára a béke megőrzésének feltétele az erő felépítése.

Figyelni kell a történelmet, tanulni kell belőle és föl kell készülni”

 – figyelmeztetett, hozzátéve: ehhez erőre, felkészültségre és józanságra van szükség, mert ha az európai döntéshozók valóban háborúba masíroznak 2030-ra, akkor csak egy erős Magyarország tudja megőrizni a békéjét. A kormányfő szerint bonyolult, hosszú és nehéz feladat előtt áll az ország.

