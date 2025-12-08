Orbán Viktor: A gyengéket mindig beletolják a háborúba

Orbán Viktor szerint az Európai Unió már hivatalosan is kimondta, hogy 2030-ra készen kell állnia egy Oroszországgal vívandó háborúra, és a döntés „nem feltételes mód, hanem leírt tény”.
Hadigazdaságot nem két hónapra építenek”
– mondta a kormányfő, hangsúlyozva, hogy Magyarország ereje önmagában kevés az európai háborús sodródás megakadályozásához, ezért most leginkább az imádság és a felkészülés marad.
A gyengéket mindig beletolják a háborúba
Orbán Viktor szerint a történelem világos: a gyengéket mindig belesodorják a háborúba, ezért Magyarország számára a béke megőrzésének feltétele az erő felépítése.
Figyelni kell a történelmet, tanulni kell belőle és föl kell készülni”
– figyelmeztetett, hozzátéve: ehhez erőre, felkészültségre és józanságra van szükség, mert ha az európai döntéshozók valóban háborúba masíroznak 2030-ra, akkor csak egy erős Magyarország tudja megőrizni a békéjét. A kormányfő szerint bonyolult, hosszú és nehéz feladat előtt áll az ország.