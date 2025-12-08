Orbán Viktor: A gyengéket mindig beletolják a háborúba

Orbán Viktor szerint az Európai Unió már hivatalosan is kimondta, hogy 2030-ra készen kell állnia egy Oroszországgal vívandó háborúra, és a döntés „nem feltételes mód, hanem leírt tény”.

Orbán Viktor figyelmeztetett: Ha tanulunk a törénelemkönyvekből, elkerülhető az, hogy Magyarország belesodródjon a háborúba (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Hadigazdaságot nem két hónapra építenek”

– mondta a kormányfő, hangsúlyozva, hogy Magyarország ereje önmagában kevés az európai háborús sodródás megakadályozásához, ezért most leginkább az imádság és a felkészülés marad.