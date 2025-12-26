Itt a nagy titok: bemutatjuk, milyen gyerek volt Orbán Viktor – videó

Hírlevél
Sokakat foglalkoztat az a kérdés, hogy az egyes közéleti személyiségek vajon milyen gyerekek lehettek. Most lerántjuk a leplet, és bemutatjuk, hogy Orbán Viktor milyen gyerek volt.
Zsigmond Barna Pál, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes a Facebook-oldalán osztott meg egy interjút, amelyet a magyar kormányfő édesanyjával készítettek az ünnepeket előtt. Az interjúban sok mindenről szó esett, de az egyik legfontosabb téma Orbán Viktor gyermekkora volt. A megosztott videóból kiderül, milyen volt gyerekként a magyar miniszterelnök.

Orbán Viktor
Milyen gyerek volt Orbán Viktor?
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Milyen volt Orbán Viktor gyerekként? Mutatjuk! 

Orbán Viktor komoly kisgyerek volt, nem lehetett vele viccelni, ahogy az édesanyja fogalmazott,

 a világot már gyerekként is komolyan vette. 

Óvodásként kitűnt a társai közül, jó eszű volt. Sokat mesélt az ovis társainak, rengeteg mesét ismert, hiszen az édesanyja rendszeresen olvasott neki minden lefekvéskor. Az általános iskolában kiselsősként már elevenebb volt, ebben a korban kezdődött a fociszeretete. A tanító nénije meg is jegyezte, hogy 

nem való iskolába ez a gyerek, egész nap csak focizna.

 De amikor futballozni akart, neki ahhoz csapat kellett, és ő össze is állította magának. Már ekkor megmutatkoztak a szervezőkészségeinek a csírái. 

Mindig tartozott hozzá 11-12 gyerek, akikkel focizni lehetett 

– emlékezett rá vissza az édesanyja.

Jó tanuló volt, a focit is ő szervezte, így különösképpen nem került nagy erőfeszítésébe, hogy övé legyen a vezető szerep. A gyerekek hallgattak rá. Pedagógus édesanyja kiemelte, a kis Viktor nem tűrte az igazságtalanságot, 

mindig rendet akart tenni maga körül.

A gimnáziumban már látszott rajta, hogy csapatjátékos, közösségben érezte jól magát. 

A miniszterelnök anyukája nagyon ellenezte, hogy a gyermeke politikai pályára lépjen. Aggodalma nem volt meglepő, hiszen jelen esetben még a kommunista rezsim éveiben járunk. Az édesapja barátját azért verték agyon, mert harmadmagával egy árokparton sakkozott, ezzel megszegték az akkor érvényben lévő gyülekezési törvényt.

 Erzsi néninek nagyon rossz véleménye volt a politikáról, az utcájukban ráadásul egy munkásőr is lakott.

Nagyon féltette a fiát ettől a közegtől.

Az ifjú Viktort maximális pontszámmal vették fel az egyetemre. Eredetileg angolt akart tanulni, a gimnáziumban is angol tagozatos osztályba járt. És ami az egyetemi évek után jött, az már maga a történelem...

