Itt a nagy titok: bemutatjuk, milyen gyerek volt Orbán Viktor – videó

Zsigmond Barna Pál, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes a Facebook-oldalán osztott meg egy interjút, amelyet a magyar kormányfő édesanyjával készítettek az ünnepeket előtt. Az interjúban sok mindenről szó esett, de az egyik legfontosabb téma Orbán Viktor gyermekkora volt. A megosztott videóból kiderül, milyen volt gyerekként a magyar miniszterelnök.
Milyen volt Orbán Viktor gyerekként? Mutatjuk!
Orbán Viktor komoly kisgyerek volt, nem lehetett vele viccelni, ahogy az édesanyja fogalmazott,
a világot már gyerekként is komolyan vette.
Óvodásként kitűnt a társai közül, jó eszű volt. Sokat mesélt az ovis társainak, rengeteg mesét ismert, hiszen az édesanyja rendszeresen olvasott neki minden lefekvéskor. Az általános iskolában kiselsősként már elevenebb volt, ebben a korban kezdődött a fociszeretete. A tanító nénije meg is jegyezte, hogy
nem való iskolába ez a gyerek, egész nap csak focizna.
De amikor futballozni akart, neki ahhoz csapat kellett, és ő össze is állította magának. Már ekkor megmutatkoztak a szervezőkészségeinek a csírái.
Mindig tartozott hozzá 11-12 gyerek, akikkel focizni lehetett
– emlékezett rá vissza az édesanyja.
Jó tanuló volt, a focit is ő szervezte, így különösképpen nem került nagy erőfeszítésébe, hogy övé legyen a vezető szerep. A gyerekek hallgattak rá. Pedagógus édesanyja kiemelte, a kis Viktor nem tűrte az igazságtalanságot,
mindig rendet akart tenni maga körül.
A gimnáziumban már látszott rajta, hogy csapatjátékos, közösségben érezte jól magát.
A miniszterelnök anyukája nagyon ellenezte, hogy a gyermeke politikai pályára lépjen. Aggodalma nem volt meglepő, hiszen jelen esetben még a kommunista rezsim éveiben járunk. Az édesapja barátját azért verték agyon, mert harmadmagával egy árokparton sakkozott, ezzel megszegték az akkor érvényben lévő gyülekezési törvényt.
Erzsi néninek nagyon rossz véleménye volt a politikáról, az utcájukban ráadásul egy munkásőr is lakott.
Nagyon féltette a fiát ettől a közegtől.
Az ifjú Viktort maximális pontszámmal vették fel az egyetemre. Eredetileg angolt akart tanulni, a gimnáziumban is angol tagozatos osztályba járt. És ami az egyetemi évek után jött, az már maga a történelem...
Bokszzsákot kapott egy szerencsés kisfiú Orbán Viktortól – videó
Rövid Reels-videóban jelezte a magyar miniszterelnök, betartja az ígéretét. Orbán Viktor egy bokszszákkal ajándékozott meg egy szerencsés kisfiút. A részletekért kattintson ide!