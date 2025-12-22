Orbán Viktor új videójától összefut a nyál a szánkban!

Orbán Viktor miniszterelnök az M4-es autópálya új szakaszának átadása után megállót tartott Karcagon, ahol a méltán híres, hungarikum birkapörköltet fogyasztottak.

A videóban arra a kérdésre, hogy van-e váltás inge, a kormányfő ezt válaszolta:

Ha az Alföldre jövünk, mindig kell, a pörkölt és a halászlé miatt”

majd hozzátette, hogy a pörkölt természetesen nagyon finom volt, mint mindig.

Korábbi cikkünkben már beszámoltunk arról, hogy felavatták az M4-es autópálya újabb szakaszát hétfőn Törökszentmiklós és Kisújszállás között. Orbán Viktor az átadó beszédében hangsúlyozta: a beruházás a békés országépítés része, amelyet a kormány a nehézségek ellenére is folytat.