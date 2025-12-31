Orbán Viktor: Ha kimaradunk a háborúból, akkor nem kell átállnunk hadigazdaságra, akkor lehet békegazdaságunk

Ha kimaradunk a háborúból, akkor nem kell átállnunk hadigazdaságra, akkor lehet békegazdaságunk, amiről majd később írhatják azt a történészek, majd kellő türelemmel várjuk ezt meg, hogy az milyen kor volt, akár arany is. A másik útvonal az a hadigazdaság. Az azt jelenti, hogy belépünk a háborúba, átszervezik a magyar gazdaságot hadigazdaságra, a magyarok pénzét el fogják vinni Brüsszelbe, onnan pedig el fogják vinni Ukrajnába, mert a háborúhoz pénz kell, és akkor Magyarországon elszegényedés következik be. Tehát nem aranykor, hanem biztosan elszegényedés!