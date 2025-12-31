Orbán Viktor: Ha kimaradunk a háborúból, akkor nem kell átállnunk hadigazdaságra, akkor lehet békegazdaságunk

Hírlevél
Rendkívüli

Kivonultak a rendőrök Puzsér Róbert házibulijába

Orbán Viktor

Arra kérjük a magyarok bizalmát, hogy kimaradhasson hazánk a háborúból! Ez a legfontosabb nemzeti ügy! – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök.
Itt és most a realitás az az, hogy 2026-ban arról kell döntenünk, hogy csatlakozunk-e a háborút akaró európai, brüsszeli úgynevezett hajlandók szövetségéhez, vagy kimaradunk ebből a háborúból. Szerintem ez a döntő – mondta Orbán Viktor.

Orbán Viktor miniszterelnök évzáró interjút adott az M1 aktuális csatornának a Karmelita kolostorban 2025. december 31-én (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)
Orbán Viktor miniszterelnök évzáró interjút adott az M1 aktuális csatornának a Karmelita kolostorban 2025. december 31-én
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A miniszterelnök hozzátette:  

Ha kimaradunk a háborúból, akkor nem kell átállnunk hadigazdaságra, akkor lehet békegazdaságunk, amiről majd később írhatják azt a történészek, majd kellő türelemmel várjuk ezt meg, hogy az milyen kor volt, akár arany is. A másik útvonal az a hadigazdaság. Az azt jelenti, hogy belépünk a háborúba, átszervezik a magyar gazdaságot hadigazdaságra, a magyarok pénzét el fogják vinni Brüsszelbe, onnan pedig el fogják vinni Ukrajnába, mert a háborúhoz pénz kell, és akkor Magyarországon elszegényedés következik be. Tehát nem aranykor, hanem biztosan elszegényedés!

– hangsúlyozta Orbán Viktor.  

Orbán Viktor elmondta, hogy mi a legnagyobb versenyelőnye Magyarországnak

 

 

