Orbán Viktor: Ha nincs Fidesz, nincs party!

Ha nincs Fidesz, akkor van háború. Ha nincs Fidesz-KDNP, akkor vannak migránsok, jó sokan. Ha nincs Fidesz, akkor nincs egymillió új munkahely. Ha nincs Fidesz, akkor hiányozna ma 200 ezer magyar gyermek az életünkből – mondta Orbán Viktor a szegedi háborúellenes nagygyűlésen. Orbán Viktor A miniszterelnök hozzátette: Ha nincs Fidesz, akkor nincs biztos időskor. Ha nincs Fidesz, akkor nincs gyerekek utáni adókedvezmény. Ha nincs Fidesz, akkor nincs első lakása a fiataloknak, vagyis ha nincs Fidesz, nincs party!

