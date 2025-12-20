Hírlevél
Orbán Viktor

Orbán Viktor: Ha nincs Fidesz, nincs party!

Ha nincs Fidesz-KDNP, akkor vannak migránsok, jó sokan. Ha nincs Fidesz, akkor nincs egymillió új munkahely. Ha nincs Fidesz, akkor hiányozna ma 200 ezer magyar gyermek az életünkből. Ha nincs Fidesz, akkor nincs biztos időskor. Ha nincs Fidesz, akkor nincs gyerekek utáni adókedvezmény – sorolta a miniszterelnök.
Ha nincs Fidesz, akkor van háború. Ha nincs Fidesz-KDNP, akkor vannak migránsok, jó sokan. Ha nincs Fidesz, akkor nincs egymillió új munkahely. Ha nincs Fidesz, akkor hiányozna ma 200 ezer magyar gyermek az életünkből – mondta Orbán Viktor a szegedi háborúellenes nagygyűlésen.

ORBÁN VIKTOR
Orbán Viktor

A miniszterelnök hozzátette:

Ha nincs Fidesz, akkor nincs biztos időskor. Ha nincs Fidesz, akkor nincs gyerekek utáni adókedvezmény. Ha nincs Fidesz, akkor nincs első lakása a fiataloknak, vagyis ha nincs Fidesz, nincs party!

A háborús veszély neve Brüsszel, magyarul: Tisza Párt!

 

