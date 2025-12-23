Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor lerántotta a leplet: ezért akar háborút több európai ország

Most érkezett!

Óriási leállás lesz ennél a magyar banknál

Orbán Viktor

Orbán Viktor lerántotta a leplet: ezért akar háborút több európai ország

41 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A miniszterelnök szerint nem létezik titkos háttérhatalmi forgatókönyv, amely irányítaná az európai háborúpárti politikát. A konfliktus fenntartását különböző geopolitikai és anyagi érdekek mozgatják, országonként eltérő okokból – mondta Orbán Viktor.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorgazdaságOroszországgeopolitikaháború

Orbán Viktor érdekes okfejtésbe kezdett a szegedi Háborúellenes Gyűlésen: 

Orbán Viktor
Orbán Viktor elmagyarázta, miért akarnak egyes országok háborút (Forrás: MTI)

Nem arról van szó, hogy van valahol egy mesterterv, és ül valahol egy gonosz alak, aki szövi a szálakat.”

A miniszterelnök szerint egy katonai konfliktus mindig lehetőségeket teremt, és ilyenkor minden szereplő azt keresi, hogyan tud abból politikai, stratégiai vagy gazdasági előnyt kovácsolni.

Orbán Balázs elárulta, ki és miért húzza háborúba Európát

Eltérő okok, közös következmény

Orbán Viktor szerint vannak országok, amelyek egy Oroszországgal zajló háborút eleve arra használnának, hogy Moszkvát a lehető legjobban meggyengítsék, mert hosszú távon fenyegetésként tekintenek rá. Más, főként kelet-európai államok azért háborúpártiak, mert történelmi tapasztalataik miatt közvetlen és állandó veszélyt látnak Oroszországban. A miniszterelnök ironikusan utalt a nyugat-európai politikai hagyományokra is: 

Oroszországot már megtámadta Napóleon, aztán Hitler – most majd nyilván Kaja Kallas jár sikerrel.”

Orbán Viktor hangsúlyozta: az európai vezetők nem gonoszságból akarják a háborút, hanem geopolitikai és anyagi érdekek vezérlik őket – ám a következmény mindenki számára ugyanaz: Európa egyre mélyebben sodródik bele egy elhúzódó konfliktusba.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!