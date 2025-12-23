Orbán Viktor lerántotta a leplet: ezért akar háborút több európai ország

Orbán Viktor érdekes okfejtésbe kezdett a szegedi Háborúellenes Gyűlésen:
Nem arról van szó, hogy van valahol egy mesterterv, és ül valahol egy gonosz alak, aki szövi a szálakat.”
A miniszterelnök szerint egy katonai konfliktus mindig lehetőségeket teremt, és ilyenkor minden szereplő azt keresi, hogyan tud abból politikai, stratégiai vagy gazdasági előnyt kovácsolni.
Eltérő okok, közös következmény
Orbán Viktor szerint vannak országok, amelyek egy Oroszországgal zajló háborút eleve arra használnának, hogy Moszkvát a lehető legjobban meggyengítsék, mert hosszú távon fenyegetésként tekintenek rá. Más, főként kelet-európai államok azért háborúpártiak, mert történelmi tapasztalataik miatt közvetlen és állandó veszélyt látnak Oroszországban. A miniszterelnök ironikusan utalt a nyugat-európai politikai hagyományokra is:
Oroszországot már megtámadta Napóleon, aztán Hitler – most majd nyilván Kaja Kallas jár sikerrel.”
Orbán Viktor hangsúlyozta: az európai vezetők nem gonoszságból akarják a háborút, hanem geopolitikai és anyagi érdekek vezérlik őket – ám a következmény mindenki számára ugyanaz: Európa egyre mélyebben sodródik bele egy elhúzódó konfliktusba.