Orbán Viktor lerántotta a leplet: ezért akar háborút több európai ország

Eltérő okok, közös következmény

Orbán Viktor szerint vannak országok, amelyek egy Oroszországgal zajló háborút eleve arra használnának, hogy Moszkvát a lehető legjobban meggyengítsék, mert hosszú távon fenyegetésként tekintenek rá. Más, főként kelet-európai államok azért háborúpártiak, mert történelmi tapasztalataik miatt közvetlen és állandó veszélyt látnak Oroszországban. A miniszterelnök ironikusan utalt a nyugat-európai politikai hagyományokra is:

Oroszországot már megtámadta Napóleon, aztán Hitler – most majd nyilván Kaja Kallas jár sikerrel.”

Orbán Viktor hangsúlyozta: az európai vezetők nem gonoszságból akarják a háborút, hanem geopolitikai és anyagi érdekek vezérlik őket – ám a következmény mindenki számára ugyanaz: Európa egyre mélyebben sodródik bele egy elhúzódó konfliktusba.