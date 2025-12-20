Deák Dániel: Miért fontos, hogy sokan vannak Orbán Viktor háborúellenes gyűlésén?

Huszonnégy uniós tagország megállapodott egy hadikölcsön felvételéről, ami a háború egy újabb, veszélyes szakaszát hozhatja el – mutat rá Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.
Döbbenetesen sokan vannak Orbán Viktor háborúellenes gyűlésén – számol be róla Deák Dániel közösségi oldalán.
Az elemző figyelmeztet, hogy ez azért fontos, mert Európa háborúba menetel. Az EU által felvett hadikölcsönből Brüsszel csak akkor kapja majd vissza az Ukrajnára fordított pénzét, ha Ukrajna megnyeri a háborút.
Így elemi érdekük a háború folytatása addig, amíg az ukránok nem nyernek”
– hívja fel a figyelmet Deák Dániel.
Ez pedig az eszkaláció felé mozdítja el a folyamatokat. Nem véletlenek tehát Mark Rutte NATO-főtitkár közelmúltban elmondott szavai.
A sok ember részvétele Deák Dániel szerint azt jelenti:
Az emberek érzik ennek a veszélyét, és támogatják azokat, akik szembeszegülnek a háborúpárti politikusokkal!”
