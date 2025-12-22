Orbán Viktor: Most háborúmentes karácsonyunk lesz, de a háborús veszély nem múlt el

A TV2 Tények műsorában Orbán Viktor miniszterelnök először arról beszélt, hogy a háborúellenes gyűlések lehetőséget adnak arra, hogy elmagyarázza, miként zajlik zárt ajtók mögött a készülődés az európai háborúra.
A kormányfő szólt arról is, hogy a hétvégén haditanácsot tartottak az európai vezetők, a felszólalások fókuszában pedig egyértelműen Oroszország legyőzése állt.
Orbán Viktor elmondta, hogy Donald Trump januári beiktatása óta pontosan azt teszi, amit előzőleg megígért, így pedig egy ellentét jött létre az európai és az amerikai politika között.
Korábban elgondolhatatlan volt, hogy a NATO-n belül előforduljon, hogy az Egyesült Államok valamire azt mondja, hogy nem, ennek ellenére pedig az európai államok ezt végrehajtják”
– mondta el a miniszterelnök.
Orbán Viktor kiemelte, hogy a háborúhoz olyan közel vagyunk, amit a magyar közvélemény nem tud elképzelni, a háborúellenes gyűlések abban segítenek, hogy ez megtapasztalható legyen.
Volt egy német haditerv, miszerint a nyugat-európai devizatartalékokat el kell venni az oroszoktól, ezzel az oroszok nyílt ellenségeivé váltunk volna, ezt el kellett hárítani. A magyar kormányfő ehhez hozzátette a magáét, a döntő lökést végül a belga miniszterelnök hősies kiállása jelentette, aki végül nemet mondott a németeknek. Az olaszok és a franciák nem hagyták magára Belgiumot, így a németek nem tudták átvinni a javaslatukat"
– idézte fel a miniszterelnök majd kiemelte, hogy most háborúmentes karácsonyunk lesz, de a háborús veszély nem múlt el.
Az unió másképpen akar Ukrajnának pénzt adni, két évre 90 milliárd eurót, de az uniónak nincs pénze. A bankárokhoz mentek kölcsönért, de ez a kölcsön soha nem fog visszajönni. A hitelfelvétel mögötti garanciát a szlovákok, a csehek és a magyarok nem vállalták, az adófizetők pénzét nem akarják betenni egy kétes kölcsönmanőverbe. Ez a magyar családoknak 400 milliárdjába került volna, ezt nem fizetjük ki, ami tény”
– mondta Orbán Viktor.
Összességében magáncégeken keresztül nekünk több vagyonunk van Oroszországban, mint ami vagyont mi lefoglalnánk Európában – jelentette ki a miniszterelnök.
Majd hozzátette, hogy különböző nagyvállalatokon keresztül Magyarországnak is komoly vagyona van Oroszországban.
Aki időt nyer, életet nyer”
– jelentette ki a miniszterelnök. Hozzátette, abban reménykedik, hogy az orosz-amerikai tárgyalások az európai politikai elit kampányolása ellenére is sikerrel zárulnak. A kormányfő szerint a nyugati közvélemény esetében már többségbe kerültek a háborúellenes hangok. A növekvő költségek eddig egyértelműen háborúellenessé teszik a közvéleményt.
Orbán Viktor elmondta azt is, hogy Magyarország mindkét világháborúnak hatalmas vesztese volt, éppen ezért
Magyar fejjel a háború a legrettenetesebb dolog, ami előjöhet. Tudjuk, hogyan emészti fel egy nemzet jövőjét, és évtizedek munkáját egy háború. Ez nyugaton nincs meg”
– jelentette ki a kormányfő. A miniszterelnök elmondta, miközben senki se akar háborút, addig egy olyan tolóerő jön létre különböző csoportoknak és érdekköröknek köszönhetően, amelynek eredményeként a politikusok beletántorognak a konfliktusba.
Orbán Viktor rámutatott arra is, hogy a bankárok tolják bele a politikusokat a háborúba. Pontosan ez történt az első világháborúban is, amire mi, magyarok jól emlékszünk.
A következő 3-4 hónapban élesebben rajzolódik ki a magyar és az európai politika közötti választóvonal a béke- és a háborúpártiak között. A németek háborúpártiak, az Európai Néppárt háborús párt, hozzájuk tartozik a Tisza, így az is háborús párt, a Fidesz-KDNP pedig a békepárt. A többségben lévő háborús párt bejelentette, hogy 2030-ig készen kell állni arra, hogy Oroszországgal háborút vívjanak, ezért most a választáson az a kérdés, hogy béke- vagy háborúpárti erők fognak nyerni Magyarországon. Nem fogjuk hagyni, hogy beletoljanak minket a háborúba!”
– hangsúlyozta a kormányfő.
A kormányfő szerint egy háborúban mindent elvisz a víz, muszáj lehorgonyoznunk a béke mellett, de jobb az esélyünk, mint az első és a második világháborúban.
Nekünk és nekem sikerülni fog a kimaradás a háborúból”
– mondta Orbán Viktor.
Orbán Viktor a hazai adóforradalomról szólva elmondta, hogy rengeteget kellett kotlania rajta. Már fél évvel korábban el akarták indítani az erre irányuló intézkedéseket. A brüsszeli szankciók blokkolják az európai és benne a magyar gazdaságot, így fél év után jutottak oda, hogy elindítják a fix kamatozású otthonteremtési és a vállalkozóknak szóló hitelprogramot, a 14. havi nyugdíjat, a két- és háromgyerekes édesanyák élethosszig tartó adómentességet kaptak, utóbbi példátlan a világon.
Az év végére minden program megindult, csak mi teszünk ilyet egy háborúra készülődő korszakban”
– világított rá a miniszterelnök.
A Tisza Párt programjával kapcsolatban a miniszterelnök elmondta, hogy:
A Tisza Párt programja Brüsszel programja. Magyarországnak azonban nem szabad a brüsszeli útra lépni, nekünk a magyar úton kell maradni."
A rezsicsökkentéssel kapcsolatban a kormányfő elmondta, meg kellett állapodni mind az orosz, az amerikai és a török féllel, annak érdekében, hogy a rezsicsökkentést fenn lehessen tartani.
A következő évekre, ha ez a kormány marad, akkor tudjuk garantálni az unió legolcsóbb rezsiárait”
– jelentette ki a kormányfő.
Az uniós tervekkel, amelyek a rezsicsökkentés megszüntetésével kapcsolatosak, Orbán Viktor azt mondta, hogy egy ilyen brutális megszorítás megölné, elszegényítené a magyar családokat.
Orbán Viktor úgy vélte, hogy annak a megvalósítása már több mint felerészben megtörtént, hogy nagyok és gazdagok legyünk.
Azt akarjuk, hogy Magyarország nagy legyen és legyen oka a megbecsülésre és dicsőségre, legyenek nagy gazdasági sikereink. Ehhez új adórendszert kellett bevezetni és a családokat támogatni. Fogunk még építeni sok száz kilométer autóutat és autópályát, megkezdődnek a nagy vasútépítési munkálatok, az otthonteremtés is tovább fog folytatódni. Meg akarjuk nyerni a XXI. századot”
– jelentette ki a miniszterelnök.
A miniszterelnök a karácsonyi készülődéssel és az ünnepekkel kapcsolatban elárulta, a legemlékezetesebb dolog számára a karácsonyból a narancs illata, amelyet gyermekkorából hozott magával, illetve az, hogy szentestére a teljes család összegyűlik.
Nekünk öt gyerekünk van, akik már mind elmentek. Két alkalom van az évben, amikor visszajönnek, és együtt van a család, az egyik a karácsony, a másik a húsvét”
– mondta el a kormányfő.
A beszélgetés végén Orbán Viktor karácsonyra azt üzente a magyaroknak, hogy:
Azt erősítsék magukban, hogy vannak dolgok amiket a saját életükben elértek, és ezek olyan sikerek, amiket meg kell becsülni.”