Orbán Viktor: Most háborúmentes karácsonyunk lesz, de a háborús veszély nem múlt el

A TV2 Tények műsorában Orbán Viktor miniszterelnök először arról beszélt, hogy a háborúellenes gyűlések lehetőséget adnak arra, hogy elmagyarázza, miként zajlik zárt ajtók mögött a készülődés az európai háborúra.

A kormányfő szólt arról is, hogy a hétvégén haditanácsot tartottak az európai vezetők, a felszólalások fókuszában pedig egyértelműen Oroszország legyőzése állt.

Orbán Viktor elmondta, hogy Donald Trump januári beiktatása óta pontosan azt teszi, amit előzőleg megígért, így pedig egy ellentét jött létre az európai és az amerikai politika között.

Korábban elgondolhatatlan volt, hogy a NATO-n belül előforduljon, hogy az Egyesült Államok valamire azt mondja, hogy nem, ennek ellenére pedig az európai államok ezt végrehajtják”

– mondta el a miniszterelnök.

Orbán Viktor kiemelte, hogy a háborúhoz olyan közel vagyunk, amit a magyar közvélemény nem tud elképzelni, a háborúellenes gyűlések abban segítenek, hogy ez megtapasztalható legyen.

Volt egy német haditerv, miszerint a nyugat-európai devizatartalékokat el kell venni az oroszoktól, ezzel az oroszok nyílt ellenségeivé váltunk volna, ezt el kellett hárítani. A magyar kormányfő ehhez hozzátette a magáét, a döntő lökést végül a belga miniszterelnök hősies kiállása jelentette, aki végül nemet mondott a németeknek. Az olaszok és a franciák nem hagyták magára Belgiumot, így a németek nem tudták átvinni a javaslatukat"

– idézte fel a miniszterelnök majd kiemelte, hogy most háborúmentes karácsonyunk lesz, de a háborús veszély nem múlt el.

Az unió másképpen akar Ukrajnának pénzt adni, két évre 90 milliárd eurót, de az uniónak nincs pénze. A bankárokhoz mentek kölcsönért, de ez a kölcsön soha nem fog visszajönni. A hitelfelvétel mögötti garanciát a szlovákok, a csehek és a magyarok nem vállalták, az adófizetők pénzét nem akarják betenni egy kétes kölcsönmanőverbe. Ez a magyar családoknak 400 milliárdjába került volna, ezt nem fizetjük ki, ami tény”

– mondta Orbán Viktor.

Összességében magáncégeken keresztül nekünk több vagyonunk van Oroszországban, mint ami vagyont mi lefoglalnánk Európában – jelentette ki a miniszterelnök.