Orbán Viktor: Hadüzenettel ért volna fel a befagyasztott orosz vagyon elkobzása

A közvetlen háborús veszélyt szerintem tegnap sikerült elhárítani.

Ebben hatalmas szerepe van a belga miniszterelnöknek, aki gyakorlatilag megölte a befagyasztott orosz vagyon elkobzásáról szóló előterjesztést.

Nem geopolitikai okokból, talán nem is morális megfontolásból tette, amit tett, hanem egyszerűen számolt – jelentette ki Orbán Viktor friss Facebook-videójában annak kapcsán, hogy az Európai Tanács ülésén végül nem fogadták el a zárolt orosz vagyon felhasználásáról szóló terveket.

Orbán Viktor szerint a befagyasztott orosz vagyon elkobzása hadüzenettel ért volna fel

Fotó: Facebook

Orbán Viktor szerint hadüzenet lett volna az orosz vagyon elkobzása

Az utóbbiak jelentette kockázatokat a miniszterelnök a következőképpen érzékeltette: „van két háborús fél, és van egy harmadik, ezek vagyunk mi, és odamegy, elvesz az egyiktől egy nagy halom pénzt – az a befagyasztott orosz vagyon – és odaadja a másik harcoló félnek.

Ez hadüzenet, nem pénzügyi manőver. Nem arról szól, hogy adok egy hadikölcsönt valakinek.

Elvenni valakitől a vagyonát és odaadni a másiknak, majd azt várni, hogy a megfosztott fél ezt tétlenül nézze, az olyan naiv, idealista, megalapozatlan gondolat, hogy beleborzongtam, amikor ezt láttam.”