Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Lőttek Zelenszkijnek? Ukrajna sorsa egyetlen ország kezében

Orbán Viktor

Januártól több százezer ember kap több pénzt — eldőlt a jövő évi fizetésemelés

49 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nagy dolog egy ilyen megállapodás, örülök, hogy tető alá tudtuk hozni – közölte a miniszterelnök a munkavállalókkal és munkaadókkal kötött bérmegállapodás aláírása előtt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktorminiszterelnökbérminimálbér

Ma egy nagyon fontos megállapodást írunk alá a munkaadókkal és a munkavállalókkal a jövő évi minimálbérről – közölte a miniszterelnök. Orbán Viktor úgy fogalmazott, több hónapos tárgyalást zárnak le ezzel a megállapodással.

A minimálbér 10 százalék feletti mértékben emelkedik, a garantált bér is nőni fog legalább 7 százalékkal, a minimálbér meg az összes többi bért is fölfele nyomja, tehát ez egy olyan megállapodás, amely a jövő évi bérek megemelkedéséhez fog vezetni, úgy, hogy a vállalkozók, akiknek ezt ki kell fizetni, is elfogadják.

„Nagy dolog egy ilyen megállapodás, örülök, hogy tető alá tudtuk hozni" – hangsúlyozta Orbán Viktor.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!