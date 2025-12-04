Januártól több százezer ember kap több pénzt — eldőlt a jövő évi fizetésemelés

Ma egy nagyon fontos megállapodást írunk alá a munkaadókkal és a munkavállalókkal a jövő évi minimálbérről – közölte a miniszterelnök. Orbán Viktor úgy fogalmazott, több hónapos tárgyalást zárnak le ezzel a megállapodással.

A minimálbér 10 százalék feletti mértékben emelkedik, a garantált bér is nőni fog legalább 7 százalékkal, a minimálbér meg az összes többi bért is fölfele nyomja, tehát ez egy olyan megállapodás, amely a jövő évi bérek megemelkedéséhez fog vezetni, úgy, hogy a vállalkozók, akiknek ezt ki kell fizetni, is elfogadják.

„Nagy dolog egy ilyen megállapodás, örülök, hogy tető alá tudtuk hozni" – hangsúlyozta Orbán Viktor.