Orbán Viktor: Három lépésben védtük meg a magyar energiát

Orbán Viktor a közösségi oldalán ismertette azt a háromlépcsős energiapolitikai konstrukciót, amely szerinte „nem politikai trükk”, hanem kőkemény diplomáciai munka eredménye. Mint Isztambulban fogalmazott:
Csak ebben az évben 7,5 milliárd köbméter gázt hoztunk eddig önökön keresztül Magyarországra.”
A megállapodások az Egyesült Államoktól az orosz féllel folytatott tárgyalásokon át Törökországig húzódnak, és együtt biztosítják, hogy Magyarország energiaellátása ne váljon geopolitikai csaták áldozatává.
A három lépcsőben a biztonságért
A kormányfő szerint hatalmas diplomáciai siker, hogy Magyarország mentességet kapott az Egyesült államoktól az orosz gázra és olajra kivetett amerikai szankciók alól, miközben Moszkvával is sikerült megállapodni a folyamatos szállításról. A miniszterelnök hozzáfűzte, hogy a török fél garantálja az útvonalat, amely az egész konstrukció gerincét adja, és amely nélkül nem jutna el az energia Magyarországra.