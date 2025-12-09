Hírlevél
Orbán Viktor: Három lépésben védtük meg a magyar energiát

3 órája
Olvasási idő: 3 perc
A miniszterelnök szerint három kulcsfontosságú megállapodás garantálta, hogy Magyarország ma az EU legolcsóbb energiaárait élvezi. Orbán Viktor arról beszélt közösségi oldalán, hogy ez a stratégia nemcsak a rezsicsökkentést védi, hanem az ország ellátásbiztonságát is stabil alapokra teszi.
Orbán Viktor a közösségi oldalán ismertette azt a háromlépcsős energiapolitikai konstrukciót, amely szerinte „nem politikai trükk”, hanem kőkemény diplomáciai munka eredménye. Mint Isztambulban fogalmazott: 

Orbán Viktor
Orbán Viktor megállapodott Törökország elnökével az orosz gáz zavartalan szállításáról (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Csak ebben az évben 7,5 milliárd köbméter gázt hoztunk eddig önökön keresztül Magyarországra.” 

A megállapodások az Egyesült Államoktól az orosz féllel folytatott tárgyalásokon át Törökországig húzódnak, és együtt biztosítják, hogy Magyarország energiaellátása ne váljon geopolitikai csaták áldozatává.

Orbán Viktor Isztambulban: Törökország biztosítja az orosz kőolaj áramlását Magyarországra

A három lépcsőben a biztonságért

A kormányfő szerint hatalmas diplomáciai siker, hogy Magyarország mentességet kapott az Egyesült államoktól az orosz gázra és olajra kivetett amerikai szankciók alól, miközben Moszkvával is sikerült megállapodni a folyamatos szállításról. A miniszterelnök hozzáfűzte, hogy a török fél garantálja az útvonalat, amely az egész konstrukció gerincét adja, és amely nélkül nem jutna el az energia Magyarországra.

