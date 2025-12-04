Orbán Viktor bemutatta a hírcsatornáját, több tízezren jelentkeztek

Orbán Viktor Facebook-videójában bemutatta a hírcsatornáját, amelyre tájékoztatása szerint már 50 ezren jelentkeztek.

Fotó: Facebook

A kormányfő hamarosan újabb hírekkel is jelentkezik itt.

Mint korábban beszámoltunk róla, Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán jelentette be, hogy elindult a hírcsatornája. A kormányfő arra kért mindenkit, hogy iratkozzon fel, amit a kommentben megosztott Messenger-linkre kattintva lehet megtenni.