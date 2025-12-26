Hogy is mondta Orbán Viktor másfél éve?

Orbán viktor miniszterelnök arra is figyelmeztetett, hogyha nem vagyunk észnél, eljön az idő, amikor a brüsszeli bürokraták, a németek és a franciák európai katonákat akarnak majd küldeni háborúzni az oroszokkal. Ez a pillanat eljött. Magyar Péterék főnöke, Manfred Weber karácsonykor arról beszélt egy interjúban, hogy uniós zászló alatt akar európai katonákat látni az ukrán fronton - derül ki Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnökének posztjából.

Orbán Viktor előrelátó volt, a humanitárius segélyektől eljutottunk a katonák Ukrajnába küldésének gondolatáig

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Magyarország is az Európai Unió tagja. Ha uniós lobogó alatt vonulnak a németek hadba Oroszország ellen, az azt jelenti, hogy hazánk is hadat üzen az oroszoknak.

Jártunk már így. Kísértetiesen emlékeztet a mostani, háborús lázban égő európai vezetők politikája a második világháború előzményeire.

Az Európai Néppárt, Brüsszel és a németek háborúzni akarnak Oroszországgal. Aki az ő kenyerükből eszik, az ő pártcsaládjukban van, tőlük kapja az ukázt – az követni fogja őket.

A bejgli még tart, a rokonok még a kanapén vannak, de a bürokraták már azon dolgoznak a háttérben, hogy a következő karácsony háborúban teljen.

Decemberben jártam Kárpátalján. Adományokat vittünk, és

személyesen tapasztalhattam meg a gyászoló anyák és nagyszülők elmondásából a háború pusztító borzalmait. Egyetlen csepp magyar vérnek sem lett volna szabad hullania

ebben a háborúban. Egyetlen magyar legénynek sem lett volna szabad úgy elköszönnie az édesanyjától, feleségétől, gyermekeitől, hogy többé soha nem tér haza. Mégis megtörtént. Az áldozatokon már nem tudunk segíteni, de azért, hogy megakadályozzuk a további értelmetlen vérontást, még tehetünk, ha sikerül elérnünk a békét.

Magyarország csak akkor maradhat ki a háborúból, ha háborúellenes, patrióta kormánya van.

Ez a tét tavasszal.



