Orbán Viktor: Húzós november volt, a december sem lesz könnyebb

Húzós november volt – írta közösségi oldalán a miniszterelnök, aki beszámolt arról, hogy az elmúlt hónapban a háromgyermekes édesanyák megkapták első adómentes fizetésüket, a kormány kidolgozta a 14. havi nyugdíj részleteit, bővítették a fix 3%-os Otthon Start programot.

„Kulcsfontosságú tárgyalásokat folytattunk Washingtonban, majd Moszkvában, az orosz-ukrán háború pedig az utolsó szakaszához érkezett"

– hangsúlyozta a kormányfő.

Orbán Viktor úgy fogalmazott, a december sem lesz könnyebb.

Amerikában és Oroszországban letárgyaltuk, amit kellett, de a brüsszeliek megint ütemet tévesztettek. Az amerikai-orosz megállapodás közeledtével a brüsszeli háborús terv új sebességi fokozatba kapcsolt. Miközben a béke karnyújtásnyira van, ők tovább szankcionálnák az orosz gázt és olajat, és tovább finanszíroznák a háborút.

Kiemelte, minden tudásunkra és minden tapasztalatunkra szükségünk lesz, ha nem akarjuk, hogy a magyar emberek pénze Ukrajnában kössön ki. „Decemberben ellenállunk, és kitartunk a béke és a magyar emberek érdekei mellett" – szögezte le, hozzátéve, ami sikerült Washingtonban és sikerült Moszkvában, azért meg kell harcoljunk Brüsszelben is.