Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Látta már? Így érkezett meg az ukrán elnök a Trump-Zelenszkij találkozóra

Látta már?

Fellökték a fehérorosz elnököt – videón a sokkoló pillanat

miniszterelnök

Videón Orbán Viktor idei tavasza – mutatjuk!

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Bemutatta egy rövid, mégis sűrű képi összefoglalóban 2025 második negyedévének legfontosabb pillanatait a miniszterelnök.
Link másolása
Vágólapra másolva!
miniszterelnökharcosok klubjaOrbán ViktorHUNOR Magyar Űrhajós Program

Az Orbán Viktor közösségi oldalán megjelent videó vizuális naplóként idézi fel többek között a kormányfő idei tavaszi hazai és nemzetközi tárgyalásait, a miniszterelnök által életrehívott Harcosok Klubjának tavaszi megalakuló gigarendezvényét, és Orbán Viktornak a HUNOR - Magyar Űrhajós Program keretében a világűrt megjárt második magyar űrhajóssal, Kapu Tiborral folytatott beszélgetését, íme:

Orbán Viktor üzent: most dől el, mi marad meg

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!