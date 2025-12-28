Videón Orbán Viktor idei tavasza – mutatjuk!

Az Orbán Viktor közösségi oldalán megjelent videó vizuális naplóként idézi fel többek között a kormányfő idei tavaszi hazai és nemzetközi tárgyalásait, a miniszterelnök által életrehívott Harcosok Klubjának tavaszi megalakuló gigarendezvényét, és Orbán Viktornak a HUNOR - Magyar Űrhajós Program keretében a világűrt megjárt második magyar űrhajóssal, Kapu Tiborral folytatott beszélgetését, íme: