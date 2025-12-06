Orbán Viktor: ideje megálljt parancsolni ennek az őrületnek

Hírlevél
Az európai vezetők eldöntötték, hogy Európa háborúba megy. Ideje megálljt parancsolni ennek az őrületnek - erről is beszélt Orbán Viktor a legutóbbi háborúellenes gyűlésen Kecskeméten.
A hír, amit meg kell osztanom önökkel, az rossz − kezdte gondolatait Orbán Viktor. Ez a háború nemcsak földrajzi okokból nincs messze, politikailag is közel van. Nem akarom az adventjüket elrontani, de azt kell mondanom, az európai vezetők eldöntötték, hogy Európa háborúba megy. Erről döntés van. Nem lehet, meg esetleg, meg ha elment az eszük, ez már megtörtént, ott ülök köztük - nyomatékosította a miniszterelnök a sokak számára még nem nyilvánvalót.

orbán Viktor, DPK, Kecskemét, DPKKecskemét, 2025.12.06.,
Orbán Viktor tapasztalata alapján kész tényként kezeli, mire készül Európa
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály 

 

