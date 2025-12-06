Orbán Viktor: ideje megálljt parancsolni ennek az őrületnek

A hír, amit meg kell osztanom önökkel, az rossz − kezdte gondolatait Orbán Viktor. Ez a háború nemcsak földrajzi okokból nincs messze, politikailag is közel van. Nem akarom az adventjüket elrontani, de azt kell mondanom, az európai vezetők eldöntötték, hogy Európa háborúba megy. Erről döntés van. Nem lehet, meg esetleg, meg ha elment az eszük, ez már megtörtént, ott ülök köztük - nyomatékosította a miniszterelnök a sokak számára még nem nyilvánvalót.

Orbán Viktor tapasztalata alapján kész tényként kezeli, mire készül Európa

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály