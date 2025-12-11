Orbán Viktor: Ilyen volt Kecskemét – Felkészül Mohács

Orbán Viktor olyan, eddig sehol sem látott videófelvételeket tett közzé a közösségi oldalán a múlt szombati kecskeméti háborúellenes gyűlésről, amelyek a kulisszák mögötti történésekből mutatnak be részleteket.

A miniszterelnök eddig nem látott felvételeket tett közzé arról, hogy mi is történt a Digitális Polgári Körök legutolsó kecskeméti háborúellenes gyűlésének a színfalai mögött. Orbán Viktor ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy szombaton, Mohácson folytatódik a Fidesz-kormány békepárti politikáját támogató háborúellenes rendezvénysorozat Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/ MTI

Orbán Viktor már a következő háborúellenes gyűlésre invitál

A videóban látható az, hogy miként érkezett meg a kormányfő a gyűlésre, ahogy az is, hogy miről beszélgetett Orbán Viktor a Digitális Polgári Körök (DPK) tagjaival, Kubatov Gáborral, illetve Csiszár Jenővel, akivel a gyűlés alkalmából a miniszterelnökkel együtt keltették ideiglenesen újra életre az „Apukám világa” legendás rádiós műsorát.

A videós üzenetben a miniszterelnök arra is felhívja a figyelmet, hogy most szombaton, a Baranya vármegyei Mohács lesz a házigazdája a DPK negyedik háborúellenes gyűlésének.