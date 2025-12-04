Orbán Viktor ismerteti a bérmegállapodás részleteit – élőben az Origón!

A tiszás megszorító csomagot lesöpörjük az asztalról, és helyette ma egy nagy megállapodást írunk alá – közölte Orbán Viktor Facebook oldalán.

Orbán Viktor: Januártól 700 ezer család jövedelme nő biztosan

Fotó: Facebbok/Orbán Viktor

Ahogyan a miniszterelnök fogalmazott:

„Hosszú hónapok tárgyalásait követően megszületett a megállapodás a munkaadók és a munkavállalók között. Így jövőre

a minimálbért 11%-kal, a garantált bérminimumot pedig 7%-kal emeljük. Vagyis január 1-től összesen 700 ezer család jövedelme nő biztosan,

és akkor a megemelt családi kedvezményekről még nem is beszéltünk.”

Orbán Viktor azt is elmondta, ez egy komoly vállalás, amihez a kormány egy 11 pontos adócsökkentési programmal járult hozzá, melynek köszönhetően 90 milliárd forinttal csökkennek a KKV-k adóterhei.

„Köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult ehhez a fontos megállapodáshoz!

Mi azt valljuk, hogy a gazdaságot fejleszteni, a béreket emelni, az adókat csökkenteni kell.

Soha rosszabb évkezdetet!”

– tette hozzá.

Magyarország miniszterelnöke közös sajtónyilatkozatot tart Zs. Szőke Zoltánnal, az Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetségének elnökével, és Palkovics Imrével, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnökével.

