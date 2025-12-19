Hatalmas eredmények az EU-csúcson, megszólalt Orbán Viktor

Több jó hír is szerepel Orbán Viktor uniós csúcsról adott értékelőjében. Ilyen például, hogy hazánk nem vesz részt a brüsszeli hadikölcsön felvételében. A pozitív eredményeket azonban árnyalja, hogy a nyugati vezetők továbbra is hajthatatlanul háborúpártiak.
A közvetlen háborús veszélyt elkerültük, és Magyarország nem vesz részt a brüsszeli hadikölcsön felvételében – foglalta össze Orbán Viktor az EU-csúcs jó híreit új Facebook-bejegyzésében.
Orbán Viktor: Újraindult a V3
A miniszterelnök azt is ide sorolta, hogy újraindult a „V3”, vagyis a visegrádi együttműködés, vagyis hazánk mellett Szlovákia és Csehország sem vesz részt az EU közös, kilencvenmilliárd eurós hitelfelvételében Ukrajna finanszírozására. Azt viszont rossz hírnek nevezte a kormányfő, hogy
a nyugati vezetők tovább masíroznak egy háború felé.
