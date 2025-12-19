Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Tiltakozás az Alaptörvényben biztosított jogok durva megsértése ellen

Ezt látnia kell!

Erre senki sem számított – Putyin olyan bejelentést tett, ami mindent megváltoztat

Orbán Viktor

Hatalmas eredmények az EU-csúcson, megszólalt Orbán Viktor

47 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Több jó hír is szerepel Orbán Viktor uniós csúcsról adott értékelőjében. Ilyen például, hogy hazánk nem vesz részt a brüsszeli hadikölcsön felvételében. A pozitív eredményeket azonban árnyalja, hogy a nyugati vezetők továbbra is hajthatatlanul háborúpártiak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorEU-csúcsháborúUkrajna

A közvetlen háborús veszélyt elkerültük, és Magyarország nem vesz részt a brüsszeli hadikölcsön felvételében – foglalta össze Orbán Viktor az EU-csúcs jó híreit új Facebook-bejegyzésében

Orbán Viktor szerint a közvetlen háborús veszélyt sikerült elkerülnünk. Forrás: Facebook
Orbán Viktor szerint a közvetlen háborús veszélyt sikerült elkerülnünk Forrás: Facebook

Orbán Viktor: Újraindult a V3

A miniszterelnök azt is ide sorolta, hogy újraindult a „V3”, vagyis a visegrádi együttműködés, vagyis hazánk mellett Szlovákia és Csehország sem vesz részt az EU közös, kilencvenmilliárd eurós hitelfelvételében Ukrajna finanszírozására. Azt viszont rossz hírnek nevezte a kormányfő, hogy 

a nyugati vezetők tovább masíroznak egy háború felé.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!