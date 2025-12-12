Orbán Viktor: Ma megszűnik a jogállamiság az Európai Unióban

A brüsszeliek a mai napon átlépik a Rubicont. Ma (péntek) délben egy olyan írásos szavazás veszi kezdetét, amely jóvátehetetlen károkat okoz az uniónak – írta Orbán Viktor péntek reggel a Facebook oldalán.
A miniszterelnök közölte, a brüsszeli szavazás tárgya a befagyasztott orosz vagyon, amelyről eddig félévente szavaztak az uniós tagállamok, és hoztak egyhangú döntést.
A mai eljárással az egyhangúság követelményét a brüsszeliek egy tolvonással megszüntetik, nyilvánvalóan jogellenesen”
– hívta fel a figyelmet a miniszterelnök.
Orbán Viktor hangsúlyozta, az Európai Unióban a mai döntéssel megszűnik a jogállamiság, és az európai vezetők a szabályok fölé helyezik magukat.
Az Európai Bizottság ahelyett, hogy őrködne az uniós szerződések betartása felett, módszeresen megerőszakolja az európai jogot,
tette hozzá, majd arra hívta fel a figyelmet, hogy ezt azért teszik, hogy folytathassák a nyilvánvalóan megnyerhetetlen háborút Ukrajnában.
Orbán Viktor: A jog uralma helyébe a bürokraták uralma lép
Ráadásul kevesebb mint egy héttel az Európai Unió legfontosabb döntéshozatali szerve, az állam- és kormányfőket tömörítő Európai Tanács ülése előtt hoznak ilyen döntést, aminek kapcsán a miniszterelnök leszögezte: az Európai Unióban a jog uralma helyére a bürokraták uralma lép, vagyis beáll a brüsszeli diktatúra.
„Magyarország tiltakozik a döntés ellen, és mindent megtesz a jogszerű állapot helyreállítása érdekében”
tette hozzá.