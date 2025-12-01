Kapu Tibor különleges ajándékokkal kedveskedett Orbán Viktornak

Kapu Tibor, mikor Orbán Viktorral találkozott a gálán, elárulta neki, hogy gyerekként arra vágyott, hogy vadászrepülőket vezessen, de édesapja végül a mérnöki pálya felé terelte, és gépészmérnökként végzett. A személyes kitérő után azonban a beszélgetés azonban gyorsan áttért a lényegre: az ajándékokra, amelyekkel a magyar űrhajós készült. Kapu Tibor két meglepetést is átadott: egy Hunor-emlékérmét, amely „fenn volt vele” az űrben, valamint egy különleges magyar zászló, melyről elmondta:
Azon nagyon ritka magyar zászlók egyike egyébként, amit felvittem a világűrbe. Viszonylag kevés magyar zászló érkezett onnan.”
A miniszterelnök lelkesen és hitetlenkedve kérdezett vissza: „Tényleg az?” Kapu pedig megerősítette, hogy a zászló az eredeti darab, és egy hitelesítő okirat („certificate”) is igazolja az űrbeli útját. Így a kormányfő majd büszkén mondhatja el unokáinak, hogy ez „az igazi”.
Nem csupán űrben járt ereklyék
Az űrből visszahozott emléktárgyak nemcsak személyes gesztust jelentenek, hanem fontos szimbólumai a magyar űrkutatás újrainduló korszakának. Kapu Tibor küldetése és az általa visszahozott relikviák annak bizonyítékai, hogy Magyarország újra jelen van a világűrben – és ezt a jelenlétet immár kézzelfogható formában is meg lehet mutatni. A gála kulisszái mögött átadott ereklyék ezért nem csupán ajándékok, hanem a magyar űrtörténet darabjai is.