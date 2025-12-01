Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Orbán Viktor

Kapu Tibor különleges ajándékokkal kedveskedett Orbán Viktornak

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Mandiner Gála kulisszái mögött zajlott le az a különleges pillanat, amikor Kapu Tibor két, valóban az űrből érkezett ajándékkal lepte meg a miniszterelnököt. Orbán Viktor és a magyar űrhajós között személyes, humoros párbeszéd bontakozott ki gyerekkori álmokról, hivatásról és egy ritka magyar zászlóról.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktoremlékérmezászlóajándékKapu Tibor

Kapu Tibor, mikor Orbán Viktorral találkozott a gálán, elárulta neki, hogy gyerekként arra vágyott, hogy vadászrepülőket vezessen, de édesapja végül a mérnöki pálya felé terelte, és gépészmérnökként végzett. A személyes kitérő után azonban a beszélgetés azonban gyorsan áttért a lényegre: az ajándékokra, amelyekkel a magyar űrhajós készült. Kapu Tibor két meglepetést is átadott: egy Hunor-emlékérmét, amely „fenn volt vele” az űrben, valamint egy különleges magyar zászló, melyről elmondta:

Orbán Viktor
Orbán Viktor megkapta ajéndékba Kapu Tibor űrbe vitt magyar zászlaját. (Forrás:Facebook/Nacsa Lőrinc)

Azon nagyon ritka magyar zászlók egyike egyébként, amit felvittem a világűrbe. Viszonylag kevés magyar zászló érkezett onnan.”

A miniszterelnök lelkesen és hitetlenkedve kérdezett vissza: „Tényleg az?” Kapu pedig megerősítette, hogy a zászló az eredeti darab, és egy hitelesítő okirat („certificate”) is igazolja az űrbeli útját. Így a kormányfő majd büszkén mondhatja el unokáinak, hogy ez „az igazi”.

Kapcsoljuk a világűrt! – Orbán Viktor élőben kérdezte Kapu Tibort – videó

Nem csupán űrben járt ereklyék 

Az űrből visszahozott emléktárgyak nemcsak személyes gesztust jelentenek, hanem fontos szimbólumai a magyar űrkutatás újrainduló korszakának. Kapu Tibor küldetése és az általa visszahozott relikviák annak bizonyítékai, hogy Magyarország újra jelen van a világűrben – és ezt a jelenlétet immár kézzelfogható formában is meg lehet mutatni. A gála kulisszái mögött átadott ereklyék ezért nem csupán ajándékok, hanem a magyar űrtörténet darabjai is.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!