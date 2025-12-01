Kapu Tibor különleges ajándékokkal kedveskedett Orbán Viktornak

Kapu Tibor, mikor Orbán Viktorral találkozott a gálán, elárulta neki, hogy gyerekként arra vágyott, hogy vadászrepülőket vezessen, de édesapja végül a mérnöki pálya felé terelte, és gépészmérnökként végzett. A személyes kitérő után azonban a beszélgetés azonban gyorsan áttért a lényegre: az ajándékokra, amelyekkel a magyar űrhajós készült. Kapu Tibor két meglepetést is átadott: egy Hunor-emlékérmét, amely „fenn volt vele” az űrben, valamint egy különleges magyar zászló, melyről elmondta:

Orbán Viktor megkapta ajéndékba Kapu Tibor űrbe vitt magyar zászlaját. (Forrás:Facebook/Nacsa Lőrinc)

Azon nagyon ritka magyar zászlók egyike egyébként, amit felvittem a világűrbe. Viszonylag kevés magyar zászló érkezett onnan.”

A miniszterelnök lelkesen és hitetlenkedve kérdezett vissza: „Tényleg az?” Kapu pedig megerősítette, hogy a zászló az eredeti darab, és egy hitelesítő okirat („certificate”) is igazolja az űrbeli útját. Így a kormányfő majd büszkén mondhatja el unokáinak, hogy ez „az igazi”.