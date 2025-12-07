Ez volt Orbán Viktor kecskeméti beszédének 5 legfontosabb üzenete

Szombat délelőtt a kecskeméti Messzi István Sportcsarnokban folytatódott a Digitális Polgári Körök „Aki békét akar, velünk tart” mottójú rendezvénysorozata, amelynek ezúttal is Orbán Viktor volt a főszereplője. A miniszterelnököt Csiszár Jenő korábbi rádiós műsorvezető, jelenlegi milánói főkonzul kérdezte. A beszélgetést a régi klasszikus, betelefonálós rádióműsor, a „Visszatér az Apukám világának” – némileg újragondolt – formátumában tartották meg. A kormányfő a háborútól a Tisza adócsomagján át a gyermekvédelemig számos témát érintett.

Fotó: Facebook / Facebook

1. Orbán Viktor a Tisza-megszorításokról

Az Indexhez kiszivárgott 600 oldalas Tisza-csomagot a kormányfő úgy értékelte, hogy „ez egy tőről metszett baloldali program”. Példaként az ebadót említette, amely szerinte nem önmagában butaság, hanem egy baloldali gondolkodásmód természetes következménye, amelyből kirajzolódik egy sajátos világkép és társadalomszervezési elv.

Hosszasan beszélt ezután arról, hogy mi a különbség a bal- és jobboldal gazdasági programja között. Szerinte

a Tisza Pártban baloldaliként azt gondolják: az az örvendetes, ha a gazdaság helyett a politikusok döntenek a közös pénzek elosztásáról, és ehhez minél több pénzt akarnak beszedni az emberektől.

A magyar történelemben erre már jó pár példa volt szerinte: ilyen volt a tervgazdaság és a padlássöprések világa. Ezzel szemben a jobboldal szerint szükség van valamennyi pénzre a közös célokra, de csak annyit akarnak elvenni az emberektől, amennyire szükség van.

A baj az, hogy akárhányszor megpróbálták, abból csak baj lett

– mondta a miniszterelnök.

2. Brüsszel pimasz és szemtelen

Orbán Viktor a beszélgetés során a brüsszeli bürokraták tevékenységére is kitért. Szerinte az EU mondvacsinált ügyekre hivatkozva akarja megbüntetni Magyarországot, miközben ezekben az ügyekben sokkal rosszabbul teljesítenek. „Pimasz és szemtelen visszaélés” – húzta alá a kormányfő.

3. Háború, béke és háború utáni tervek

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a kormány már most a háború lezárulta utáni időszakra készül. A miniszterelnök kijelentette, hogy Magyarország a nemzetközi térben is előkészíti a háború utáni gazdasági együttműködéseket.

Már egyezkedem Amerikával a háború utáni gazdasági együttműködésről

– szögezte le.