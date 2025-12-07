Ez volt Orbán Viktor kecskeméti beszédének 5 legfontosabb üzenete

Szombat délelőtt a kecskeméti Messzi István Sportcsarnokban folytatódott a Digitális Polgári Körök „Aki békét akar, velünk tart” mottójú rendezvénysorozata, amelynek ezúttal is Orbán Viktor volt a főszereplője. A miniszterelnököt Csiszár Jenő korábbi rádiós műsorvezető, jelenlegi milánói főkonzul kérdezte. A beszélgetést a régi klasszikus, betelefonálós rádióműsor, a „Visszatér az Apukám világának” – némileg újragondolt – formátumában tartották meg. A kormányfő a háborútól a Tisza adócsomagján át a gyermekvédelemig számos témát érintett.
1. Orbán Viktor a Tisza-megszorításokról
Az Indexhez kiszivárgott 600 oldalas Tisza-csomagot a kormányfő úgy értékelte, hogy „ez egy tőről metszett baloldali program”. Példaként az ebadót említette, amely szerinte nem önmagában butaság, hanem egy baloldali gondolkodásmód természetes következménye, amelyből kirajzolódik egy sajátos világkép és társadalomszervezési elv.
Hosszasan beszélt ezután arról, hogy mi a különbség a bal- és jobboldal gazdasági programja között. Szerinte
a Tisza Pártban baloldaliként azt gondolják: az az örvendetes, ha a gazdaság helyett a politikusok döntenek a közös pénzek elosztásáról, és ehhez minél több pénzt akarnak beszedni az emberektől.
A magyar történelemben erre már jó pár példa volt szerinte: ilyen volt a tervgazdaság és a padlássöprések világa. Ezzel szemben a jobboldal szerint szükség van valamennyi pénzre a közös célokra, de csak annyit akarnak elvenni az emberektől, amennyire szükség van.
A baj az, hogy akárhányszor megpróbálták, abból csak baj lett
– mondta a miniszterelnök.
2. Brüsszel pimasz és szemtelen
Orbán Viktor a beszélgetés során a brüsszeli bürokraták tevékenységére is kitért. Szerinte az EU mondvacsinált ügyekre hivatkozva akarja megbüntetni Magyarországot, miközben ezekben az ügyekben sokkal rosszabbul teljesítenek. „Pimasz és szemtelen visszaélés” – húzta alá a kormányfő.
3. Háború, béke és háború utáni tervek
Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a kormány már most a háború lezárulta utáni időszakra készül. A miniszterelnök kijelentette, hogy Magyarország a nemzetközi térben is előkészíti a háború utáni gazdasági együttműködéseket.
Már egyezkedem Amerikával a háború utáni gazdasági együttműködésről
– szögezte le.
Hozzátette, Moszkvával is zajlanak egyeztetések arról, hogy amennyiben a teljes szankciós rendszer megszűnik, Magyarország milyen ütemben és milyen formában tudja kihasználni az új lehetőségeket. „Hatalmas üzleti delegáció megy napokon belül Moszkvába tárgyalni” – árulta el a miniszterelnök, hangsúlyozva, hogy a béke utáni gazdasági tér újraosztása már most elkezdődött, és Magyarországnak időben kell pozíciót foglalnia.
Utóbbi kapcsán kiemelte, hogy egy kis országnak mindig előre kell gondolkodnia, és fejben legalább egy-két lépéssel a többiek előtt kell járnia. Csak így tud versenyképes maradni olyan nagy államokkal szemben, amelyek jóval nagyobb erőforrásokkal rendelkeznek. Mint fogalmazott:
Magyarország nem engedheti meg magának, hogy buta legyen.
4. Történelmi súlyú lesz a 2026-os választás
Orbán Viktor szerint a háború miatt válik történelmi súlyú döntéssé a 2026-os választás. „Ez lesz a háború előtti utolsó választás. Amilyen kormányt választanak, olyan lesz Magyarország sorsa is a háborúval kapcsolatban” – fogalmazott a miniszterelnök. Szerinte ha egy nemzeti kormány marad hatalmon, akkor van esély arra, hogy az ország kimaradjon a konfliktusból.
A Tisza elnökére célozva kijelentette, hogy „buta embereket sose szabad az ország élére választani”. Ez persze nem azt jelenti szerinte, hogy filozófusoknak kellene irányítaniuk az országot, de mint kifejtette, a természetes intelligencia nélkülözhetetlen eleme a kormányzásnak. Ebbe a körbe sorolta, hogy előre kell tudni készülni, így ő például már a háború utáni időszakra tervez. „Készülök arra is, hogy nyerni fogunk jövő áprilisban” – fűzte hozzá a kormányfő, aki a választási esélyeket is latolgatta.
Orbán Viktor azt is elárulta, hogy ugyan a pezsgőt még nem hűtötte be, de a munkacsoportokkal dolgoznak a jövő ciklust érintő változtatásokon.
Sejtelmesen arról is beszélt, hogy ő személy szerint az utcai harcokkal van elfoglalva, de a segítői dolgoznak már azon, hogy a választás után milyen területeken kell hozzányúlni a kormányzati szerkezethez.
5. Gyermekvédelem
Csiszár Jenő a beszélgetés végén felolvasott több olyan kérdést is, amit előzetesen lehetett elküldeni. Dobrev Klára, a DK elnöke a Szőlő utcai ügyről érdeklődött. Orbán Viktor ennek kapcsán elmondta, hogy „aki gyerekhez nyúl, azt miszlikbe kell aprítani.”
Hozzátette: míg 2010 előtt mindössze 80 pedofil ült börtönben, 2010 óta már 700 elítélt kapott felelősségre vonást.