Orbán Viktor: Kecskemét nagyot szólt, felkészül Mohács!

A miniszterelnök a közösségi oldalán osztotta meg, milyen hangulatban zajlott a Háborúellenes Gyűlés kecskeméti állomása. A képek alapján Orbán Viktor jól érezte magát, a tömeg pedig nagy lelkesedéssel fogadta.
A Digitális Polgári Körök szombati kecskeméti rendezvényén ismét hatalmas érdeklődés kísérte a Orbán Viktort, aki rövid bejegyzésben így foglalta össze az eseményt:
Ilyen volt Kecskemét.”
A miniszterelnök megosztott galéria mellé még hozzátette: a következő Háborúellenes Gyűlés december 13-án, szombaton lesz, ezúttal Mohácson, ahol hasonlóan erős részvételre számítanak.
