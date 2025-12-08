Orbán Viktor: Kecskemét nagyot szólt, felkészül Mohács!

A Digitális Polgári Körök szombati kecskeméti rendezvényén ismét hatalmas érdeklődés kísérte a Orbán Viktort, aki rövid bejegyzésben így foglalta össze az eseményt:

Orbán Viktor fantasztikus pillanatokat osztott meg a kecskeméti rendezvényről (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Ilyen volt Kecskemét.”

A miniszterelnök megosztott galéria mellé még hozzátette: a következő Háborúellenes Gyűlés december 13-án, szombaton lesz, ezúttal Mohácson, ahol hasonlóan erős részvételre számítanak.