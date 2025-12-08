Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hivatalos! Így hozhatják vissza az orosz gázt Európába a brüsszeli szankciók ellenére

Olvasta már?

Itt vannak a friss számok: brutálisan nőtt a Fidesz előnye – nagy pofon a Tiszának

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Kecskemét nagyot szólt, felkészül Mohács!

35 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A miniszterelnök a közösségi oldalán osztotta meg, milyen hangulatban zajlott a Háborúellenes Gyűlés kecskeméti állomása. A képek alapján Orbán Viktor jól érezte magát, a tömeg pedig nagy lelkesedéssel fogadta.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorDigitális Polgári KörHáborúellenes GyűlésMohácsgaléria

A Digitális Polgári Körök szombati kecskeméti rendezvényén ismét hatalmas érdeklődés kísérte a Orbán Viktort, aki rövid bejegyzésben így foglalta össze az eseményt: 

Orbán Viktor
Orbán Viktor fantasztikus pillanatokat osztott meg a kecskeméti rendezvényről (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Ilyen volt Kecskemét.” 

A miniszterelnök  megosztott galéria mellé még hozzátette: a következő Háborúellenes Gyűlés december 13-án, szombaton lesz, ezúttal Mohácson, ahol hasonlóan erős részvételre számítanak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!