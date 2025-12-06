Orbán Viktor: Amilyen kormányt választanak, olyan lesz Magyarország sorsa is a háborúval kapcsolatban

„Készülünk a háború utáni világra”
Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a kormány már most a háború lezárulta utáni időszakra készül. Mint fogalmazott, többek között arra is készen állnak, hogy áprilisban megnyerjék a választást, és már most azon gondolkodik, mely kormányzati szerkezetekhez kell hozzányúlni ahhoz, hogy az ország hatékonyabban működjön a következő ciklusban.
A miniszterelnök kijelentette: Magyarország a nemzetközi térben is előkészíti a háború utáni gazdasági együttműködéseket.
Már egyezkedem Amerikával a háború utáni gazdasági együttműködésről.”
– mondta.
Hozzátette, Moszkvával is zajlanak egyeztetések arról, hogy amennyiben a teljes szankciós rendszer megszűnik, Magyarország milyen ütemben és milyen formában tudja kihasználni az új lehetőségeket.
Hatalmas üzleti delegáció megy napokon belül Moszkvába tárgyalni”
– árulta el a miniszterelnök, hangsúlyozva, hogy a béke utáni gazdasági tér újraosztása már most elkezdődött, és Magyarországnak időben kell pozíciót foglalnia.
„Magyarország nem engedheti meg magának, hogy buta legyen”
A beszélgetés során Csiszár Jenő felidézte Jeffrey Sachs világhírű közgazdász véleményét, miszerint Magyarország különleges diplomáciai helyzetbe került Európában. Sachs szerint „Orbán Viktor a kettős pályás diplomácia nagymestere”, és Budapest ma tartós híd szerepét tölti be a rivális geopolitikai blokkok között. A professzor úgy véli, ez nemcsak a béketeremtésben, hanem a következő időszak gazdaságpolitikájában is kulcsfontosságú lehet.
Orbán Viktor egyetértett a megállapítással, de hozzátette: egy kis országnak mindig előre kell gondolkodnia, és fejben legalább egy-két lépéssel a többiek előtt kell járnia. Csak így tud versenyképes maradni olyan nagyállamokkal szemben, amelyek jóval nagyobb erőforrásokkal rendelkeznek.
Mint fogalmazott:
Magyarország nem engedheti meg magának, hogy buta legyen.”
A miniszterelnök szerint a stratégiai gondolkodás, a diplomáciai mozgástér folyamatos fenntartása és az önálló külpolitikai döntések képessége az ország biztonságának és gazdasági jövőjének alapfeltétele.
„Politikailag is közel állunk a háborúhoz” – ezért tartják a Háborúellenes Gyűlést
Orbán Viktor szerint a mai európai helyzetben nem csupán földrajzilag, hanem politikailag is veszélyesen közel kerültünk a háborúhoz. Úgy fogalmazott:
A háború akárhol van, fájdalmas, különösen, ha a szomszédban történik. Mikor szlávok háborúznak, az durva, nagyon kevés a kegyelem.
Hozzátette, hálával tartozunk a Gondviselésnek, hogy jelenleg olyan amerikai elnök van hivatalban, aki „utálja a háborút”, és ez szerinte óriási lehetőség a béke visszahozatalára. A miniszterelnök szerint ezzel szemben az Európai Unió teljesen más pályán mozog: „Az EU háborúra készül, folyamatosan átáll a hadigazdaságra.”
Orbán Viktor a háborús expanzió négy szakaszát ismertette:
- A diplomáciai kapcsolatok megszakadása
- A gazdasági együttműködés elvágása
- A sorkatonaság és a hadigazdaságra való átállás – szerinte Brüsszel jelenleg ebben a fázisban van
- Nyílt összecsapások
A kormányfő hangsúlyozta: ha azt akarjuk megérteni, miként lehet ebből kimaradni, nem bonyolult kérdéseket kell feltenni, hanem „ki kell nyitni a történelemkönyvet”. Magyarországnak – mondta – egyszerű, de erős célja van: kimaradni a háborúból.
Ehhez azonban komoly politikai erő szükséges. „Amikor eljön az idő, készen kell állnunk”
– jelentette ki, hozzátéve, hogy ő pontosan erre készül.
Orbán Viktor szerint ezért válik történelmi súlyú döntéssé a 2026-os választás:
Ez lesz a háború előtti utolsó választás. Amilyen kormányt választanak, olyan lesz Magyarország sorsa is a háborúval kapcsolatban.”
Úgy vélte, ha egy nemzeti kormány marad hatalmon, akkor van esély arra, hogy az ország kimaradjon a konfliktusból.
Egyenesen Viktortól: a hét „királyságai” és „tahóságai”
A beszélgetés során Csiszár Jenő arra kérte a miniszterelnököt, hogy nevezze meg a hét legjobb és legrosszabb történéseit – ahogy ő fogalmazott, a „királyságokat” és a „tahóságokat”.
A „királyságok” között Orbán Viktor két friss sikert emelt ki:
- 11 százalékkal nő a minimálbér,
- 12 év után újra világbajnoki negyeddöntőbe jutott a magyar női kézilabda-válogatott.
A közönség nagy tapssal fogadta az eredményeket, Orbán Viktor pedig hozzátette, hogy különösen szívmelengető érzés volt a románok ellen nyerni.
Ezután következtek a hét „tahóságai”. Csiszár Jenő elsőként azt említette, hogy a Tisza párt letagadja a saját megszorító csomagját, sőt a saját szakértőit is. Orbán Viktor erre azt mondta:
Ez dupla tahóság.”
A miniszterelnök másik példája Brüsszel azon törekvése volt, hogy az orosz olaj és gáz betiltásával gyakorlatilag kivégzezzék a rezsicsökkentést. Orbán szerint ez azért minősül „nagy tahóságnak”, mert egyáltalán nem veszi figyelembe a tagállamok – különösen Magyarország – szempontjait.
Újabb „tahóságként” említette, hogy az Európai Unió úgy próbálja kikerülni a magyarok szankciós vétóját, hogy a vitatott döntéseket „kereskedelempolitikának” nevezi át. A miniszterelnök szerint ez az eljárás szándékosan megkerüli a magyar demokratikus álláspontot. Végül hozzátette: különösen visszás, hogy azok vádolják Magyarországot korrupcióval, akik maguk követnek el korrupciós cselekményeket.
Mindennek középpontja az asszonyok
A miniszterelnök hatalmas tapsvihar közepette érkezett a kecskeméti rendezvényre, majd amikor helyet foglalt a beszélgetőasztalnál, humorosan megjegyezte:
Az igazi esemény az, hogy Csiszár Jenő visszatért.”
A közönség hangos nevetéssel fogadta a felvezetést.
Orbán Viktor egy személyes történetet is megosztott: elmondta, hogy minden Mikuláskor felhívja őt az édesanyja, hogy átadja neki a Mikulás-ajándékát – „ahogy kell”. A miniszterelnök szerint ez is jól mutatja, milyen erős szerepet töltenek be a nők a családok életében. Kiemelte: a családokat „az asszonyok tartják össze”, de hozzátette, hogy a férfiaknak is többet kellene tenniük a saját otthonukért és szeretteikért.
A miniszterelnök felszólalása a Háborúellenes Gyűlés fő pillanata, amelyben várhatóan a háborús helyzet, a békepárti álláspont és Magyarország biztonsági céljai kerülnek fókuszba. A DPK országjárása a személyes találkozások erejére épít, a kormányfő pedig újra közvetlenül szólhat a közönséghez. A kormányfő beszélgetőtársa ezúttal Csiszár Jenő.
Cikkünk frissül.