Orbán Viktor: Amilyen kormányt választanak, olyan lesz Magyarország sorsa is a háborúval kapcsolatban

„Készülünk a háború utáni világra”

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a kormány már most a háború lezárulta utáni időszakra készül. Mint fogalmazott, többek között arra is készen állnak, hogy áprilisban megnyerjék a választást, és már most azon gondolkodik, mely kormányzati szerkezetekhez kell hozzányúlni ahhoz, hogy az ország hatékonyabban működjön a következő ciklusban.

A miniszterelnök kijelentette: Magyarország a nemzetközi térben is előkészíti a háború utáni gazdasági együttműködéseket.

Már egyezkedem Amerikával a háború utáni gazdasági együttműködésről.”

– mondta.

Hozzátette, Moszkvával is zajlanak egyeztetések arról, hogy amennyiben a teljes szankciós rendszer megszűnik, Magyarország milyen ütemben és milyen formában tudja kihasználni az új lehetőségeket.

Hatalmas üzleti delegáció megy napokon belül Moszkvába tárgyalni”

– árulta el a miniszterelnök, hangsúlyozva, hogy a béke utáni gazdasági tér újraosztása már most elkezdődött, és Magyarországnak időben kell pozíciót foglalnia.

„Magyarország nem engedheti meg magának, hogy buta legyen”

A beszélgetés során Csiszár Jenő felidézte Jeffrey Sachs világhírű közgazdász véleményét, miszerint Magyarország különleges diplomáciai helyzetbe került Európában. Sachs szerint „Orbán Viktor a kettős pályás diplomácia nagymestere”, és Budapest ma tartós híd szerepét tölti be a rivális geopolitikai blokkok között. A professzor úgy véli, ez nemcsak a béketeremtésben, hanem a következő időszak gazdaságpolitikájában is kulcsfontosságú lehet.

Orbán Viktor egyetértett a megállapítással, de hozzátette: egy kis országnak mindig előre kell gondolkodnia, és fejben legalább egy-két lépéssel a többiek előtt kell járnia. Csak így tud versenyképes maradni olyan nagyállamokkal szemben, amelyek jóval nagyobb erőforrásokkal rendelkeznek.

Mint fogalmazott:



Magyarország nem engedheti meg magának, hogy buta legyen.”

A miniszterelnök szerint a stratégiai gondolkodás, a diplomáciai mozgástér folyamatos fenntartása és az önálló külpolitikai döntések képessége az ország biztonságának és gazdasági jövőjének alapfeltétele.

„Politikailag is közel állunk a háborúhoz” – ezért tartják a Háborúellenes Gyűlést

Orbán Viktor szerint a mai európai helyzetben nem csupán földrajzilag, hanem politikailag is veszélyesen közel kerültünk a háborúhoz. Úgy fogalmazott:

A háború akárhol van, fájdalmas, különösen, ha a szomszédban történik. Mikor szlávok háborúznak, az durva, nagyon kevés a kegyelem.

Hozzátette, hálával tartozunk a Gondviselésnek, hogy jelenleg olyan amerikai elnök van hivatalban, aki „utálja a háborút”, és ez szerinte óriási lehetőség a béke visszahozatalára. A miniszterelnök szerint ezzel szemben az Európai Unió teljesen más pályán mozog: „Az EU háborúra készül, folyamatosan átáll a hadigazdaságra.”