Orbán Viktor: Majd ők eldöntik, mire költsük a munkánk gyümölcsét

A baloldal mindig adót emel, a jobboldal pedig csökkent – és ez nem véletlen, hanem teljesen eltérő gondolkodás eredménye. Orbán Viktor szerint A kutyaadótól kezdve a különféle megszorításokig az a baloldali logika rajzolódik ki, hogy majd ők eldöntik, mire költsük a munkánk gyümölcsét.
baloldal jobboldalOrbán Viktorminiszterelnöklogika

Orbán Viktor az ebadóról is beszélt. A látszólag bagatell intézkedéseket ugyanis nem önmagukban kell vizsgálni. A baloldal mindig adót emel, a jobboldal pedig csökkent – önök elsőre ennyit látnak – mondta a miniszterelnök. S bár nem tudja, miként rakták össze, annyi megállapítható szerinte, hogy ez egy tőrőlmetszett baloldali program, aminek a vége adóemelés.

orbán viktor, DPK, Kecskemét, DPKKecskemét, 2025.12.06.,
Orbán Viktor az ebadó példájáén keresztül világította meg a baloldali logikát
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály 

Nem buta emberek írták. Nézzük az ebadót: Magyarországon van a legtöbb kutya egy főre vetítve az egész Európai Unióban. Száz emberre huszonkilenc kutya jut, baloldali szemmel nézve pedig ez egy újabb lehetőség – magyarázta Orbán Viktor az ebadó ötletét, hátterét. Ám ezek az apróságok önmagukban nem butaságok és nem is magukban kell őket nézni, hanem egy baloldali logika mentén összerendezve kirajzolnak egy világképet: majd ők eldöntik, mire költsük a munkánk gyümölcsét. 

 

