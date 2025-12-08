Hírlevél
Orbán Viktor

Orbán Viktor keményen üzent Brüsszelnek: „Arcátlan visszaélés zajlik ellenünk”

12 órája
A miniszterelnök a kecskeméti DPK-találkozón élesen bírálta az uniós intézményeket, amelyek szerinte „megdézsmálják a brüsszeli kasszát”, mégis Magyarországot oktatják ki jogállamiságból és korrupcióból.
„Szerintem az is a tahóságnak egy fajtája, hogy megdézsmálod folyamatosan a brüsszeli kasszát, és közben a magyarokat oktatod korrupció ügyében. Aztán kiderül, azt jól letartóztatnak. Ez történik Brüsszelben” – mondta el Orbán Viktor miniszterelnök a Digitális Polgári Körök kecskeméti háborúellenes gyűlésén. 

Háborúellenes Gyűlés
A Háborúellenes Gyűlés ezúttal Kecskeméten kerül megrendezésre Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Pimasz, szemtelen és arcátlan visszaélés

Ők valami hibát találnak bennünk, jogállamiság meg ilyenek, mindenfajta súlyos szankciókat akarnak a nyakunkba vágni, amiket ha tudunk, kivédünk, időnként pedig elszenvedünk. És közben ők ezekben az ügyekben sokkal rosszabbul teljesítenek, mint mi

– jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor szerint ez egyértelműen azt jelenti, hogy a brüsszeliták visszaélnek a hatalmukkal. 

Ez komoly dolog, mert ez eurómilliárdokra megy. Ennek komoly tétje van, még ha viccelődünk is rajta, mert valóban abszurd az egész. Jó, ha tudjuk, ez egy pimasz, szemtelen és arcátlan visszaélés, aminek következményei vannak

– emelte ki Orbán Viktor. 

 

