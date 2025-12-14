Erős mondatok Mohácson: Orbán Viktor nem finomkodott, kimondta, mire készül 2026-ban

Orbán Viktor mohácsi beszéde egyszerre volt történelmi visszatekintés és politikai diagnózis. A helyszín nem véletlen: Mohács a magyar történelem egyik legsúlyosabb fordulópontja, amely egyszerre jelképezi a vereséget és a túlélést. A miniszterelnök szerint ma is fordulóponton állunk – a háborús döntések, a brüsszeli politika és a migráció hosszú távon Európa sorsát határozzák meg.
Orbán Viktor 10 legerősebb kijelentése Mohácson
1. Bemegyek egy boltba, vagy egy egy helyre. Sose bántottak még, tehát nem támadtak meg például fizikailag. Ez nagy dolog. A Nyugaton ez meg szokott történni.”
2. Mohács a túlélés szimbóluma. Mert ha a mohácsi vészt Mohács túl tudta élni, hát akkor a többi település is talán túl tudja élni. Tehát van azért ebben egy életerő is.”
3. Arra föl kell készülni, hogy Brüsszel a harmadik magyar választást próbálja megnyerni. Így volt 2018-ban is, 2022-ben is, és így van 2026-ban is.”
4. Meg fogjuk változtatni a sorsunkat. Vesztesekből győztesek leszünk. Én erre szerződtem. ”
5. Nem, nem gondoltuk, hogy (Brüsszelben) fair játékosok ülnek a másik oldalon, mert cinkelt lapokkal játszottak. Hát verekedni megyek tulajdonképpen. ”
6. Az orosz vagyon a befagyasztott orosz vagyonhoz való hozzápiszkálása, ennek az eltulajdonítása az egy hadüzenet. Olyat még sose láttam, hogy két-háromszáz milliárd eurónyi pénz elvétele egy országtól nem váltott volna ki valamilyen válaszlépéseket.”
7. Ki fog törni a parasztgyalázat mindenhol Európában, és akik a háború mellett érveltek, mind meg fognak bukni. És akkor még olcsón megúszták, hogy belesodorták egy ilyen kalandba a saját nemzetüket. ”
8. A 2015-2016-os migrációs válság óta lettünk veszélyesek az unió többi országa számára azért, mert mi vagyunk az élő bizonyíték arra, hogy meg tudod védeni a hazádat. Sőt, a magyar példa azt mutatja, hogy meg kellett volna védenetek a múltban is és nem tettétek meg.”
9. Nem látok semmi különbséget az előző négy év meg a mostani között. És a mostani vezetője az ellenzéknek olyan, nekem olyan, mint a Márki-Zay, nem? Hát nem ugyanaz? Nem? Előszedték valahonnan, kihúzták a kalapból, odarakták, aztán mond mindenféléket. ”
10. A Jóisten azt mérte ki ránk, hogy mi hozzuk rendbe azt, amit a balosok elszúrtak. Tehát '98-ban tiszteltek meg önök engem először azzal, meg a mi politikai közösségünket, hogy akkora támogatást adtak, amivel kormányt lehetett alakítani. Mi volt a dolgunk '98-ban? Hogy helyrehozzuk azokat, amiket Bokros Lajosék elrontottak, mert Lajos nem viccel.”