Erős mondatok Mohácson: Orbán Viktor nem finomkodott, kimondta, mire készül 2026-ban

Szombat délelőtt Mohácson folytatódott a Digitális Polgári Körök (DPK) Háborúellenes Gyűléssorozata, amelyet korábban már Győrben, Nyíregyházán és Kecskeméten is megtartottak. A különleges jelentőségű településhez különleges beszéd is dukált: Orbán Viktor személyes élményektől nemzedéki küldetésen át a háború, Brüsszel, a migráció és az ellenzék kérdéséig számos témát érintett.
Orbán Viktor mohácsi beszéde egyszerre volt történelmi visszatekintés és politikai diagnózis. A helyszín nem véletlen: Mohács a magyar történelem egyik legsúlyosabb fordulópontja, amely egyszerre jelképezi a vereséget és a túlélést. A miniszterelnök szerint ma is fordulóponton állunk – a háborús döntések, a brüsszeli politika és a migráció hosszú távon Európa sorsát határozzák meg. 

Orbán Viktor
Orbán Viktor különösen nagyívű beszédet tartott Mohácson a Háborúellenes Gyűlésen

Orbán Viktor 10 legerősebb kijelentése Mohácson

 1. Bemegyek egy boltba, vagy egy egy helyre. Sose bántottak még, tehát nem támadtak meg például fizikailag. Ez nagy dolog. A Nyugaton ez meg szokott történni.” 

2. Mohács a túlélés szimbóluma. Mert ha a mohácsi vészt Mohács túl tudta élni, hát akkor a többi település is talán túl tudja élni. Tehát van azért ebben egy életerő is.” 

3. Arra föl kell készülni, hogy Brüsszel a harmadik magyar választást próbálja megnyerni. Így volt 2018-ban is, 2022-ben is, és így van 2026-ban is.” 

4. Meg fogjuk változtatni a sorsunkat. Vesztesekből győztesek leszünk. Én erre szerződtem. ” 

Orbán Viktor: Azokat az álmokat próbálom valóra váltani, amit a magyarok magukkal visznek sok ideje

5. Nem, nem gondoltuk, hogy (Brüsszelben) fair játékosok ülnek a másik oldalon, mert cinkelt lapokkal játszottak. Hát verekedni megyek tulajdonképpen. ”

6. Az orosz vagyon a befagyasztott orosz vagyonhoz való hozzápiszkálása, ennek az eltulajdonítása az egy hadüzenet. Olyat még sose láttam, hogy két-háromszáz milliárd eurónyi pénz elvétele egy országtól nem váltott volna ki valamilyen válaszlépéseket.

7. Ki fog törni a parasztgyalázat mindenhol Európában, és akik a háború mellett érveltek, mind meg fognak bukni. És akkor még olcsón megúszták, hogy belesodorták egy ilyen kalandba a saját nemzetüket. ”

8. A 2015-2016-os migrációs válság óta lettünk veszélyesek az unió többi országa számára azért, mert mi vagyunk az élő bizonyíték arra, hogy meg tudod védeni a hazádat. Sőt, a magyar példa azt mutatja, hogy meg kellett volna védenetek a múltban is és nem tettétek meg.”

9. Nem látok semmi különbséget az előző négy év meg a mostani között. És a mostani vezetője az ellenzéknek olyan, nekem olyan, mint a Márki-Zay, nem? Hát nem ugyanaz? Nem? Előszedték valahonnan, kihúzták a kalapból, odarakták, aztán mond mindenféléket. ”

10. A Jóisten azt mérte ki ránk, hogy mi hozzuk rendbe azt, amit a balosok elszúrtak. Tehát '98-ban tiszteltek meg önök engem először azzal, meg a mi politikai közösségünket, hogy akkora támogatást adtak, amivel kormányt lehetett alakítani. Mi volt a dolgunk '98-ban? Hogy helyrehozzuk azokat, amiket Bokros Lajosék elrontottak, mert Lajos nem viccel.”


 


 

 

