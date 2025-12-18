Hírlevél
Háború

Kiderült: ezt tervezi Zelenszkij az orosz vagyonnal

Dárdai Pál visszatért a magyar futballba – mutatjuk, hol!

Orbán Viktor kimondta, amit Brüsszel elhallgat

Mintegy tízezer gazdálkodó érkezett Brüsszelbe a 27 tagállamból, ezzel az elmúlt évtizedek legnagyobb gazdatüntetésére kerül sor az Európai Unió székhelyén. Orbán Viktor szerint a gazdák jogosan tiltakoznak Ursula von der Leyen tervei ellen, amelyek a háború finanszírozását helyezik előtérbe a mezőgazdaság és az európai megélhetés rovására.
Több ezer gazda, köztük magyarok is üzenik Ursula von der Leyennek: 20 százalékkal megvágni az agrártámogatásokat és Ukrajnába küldeni a pénzt, az elfogadhatatlan! Igazuk van – írja Facebook-videója felett Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke.

Tüntetnek a gazdák (Fotó: AFP)
Orbán Viktor kiállt a tüntető gazdák mellett Fotó: AFP

Mint korábban beszámoltunk róla, az Európai Parlament nagykoalíciója megszavazta a Rearm Europe nevű katonai csomagot, amellyel hosszú távra intézményesítik a háború finanszírozását, és Ukrajna előtt is megnyitják az uniós védelmi alapokat. Magyar Péter jelen lévő EP-képviselői ezt a javaslatot teljes mellszélességgel támogatták. Ezzel hitet tettek Von der Leyen háborúpárti politikája mellett.

Közben az uniós agrár-érdekképviseletek becslése szerint mintegy tízezer gazdálkodó érkezett a Brüsszelbe a 27 tagállamból, ezzel az elmúlt évtizedek legnagyobb gazdatüntetésére kerül sor az Európai Unió székhelyén. A traktorok ellepték az EU-negyed környékét, a rendőrség pedig jelentős erőket vonultatott fel. A szigorú biztonsági intézkedések részeként a rendőrök az Európai Bizottság épületének környékét kordonokkal és szögesdróttal zárták le. 

 

