Orbán Viktor kimondta: ez a jövő évi választás igazi tétje

Két út áll előttünk. Haladhatunk a brüsszeli úton: ami azt jelenti, hogy a pénzünket elviszik innen Ukrajnába. De maradhatunk a magyar úton és haladunk úgy, ahogy az elmúlt 15 évben: a magyarok pénze Magyarországon marad, és fejlődik, gyarapodik az ország. Ez a jövő évi választás tétje! – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök.

Orbán Viktor: maradhatunk a magyar úton és haladunk úgy, ahogy az elmúlt 15 évben (Forrás: Facebook)

A kormányfő az M4-es autópálya újabb szakaszának átadásán, Kenderesen arról beszélt, a pénznek jobb helye van itt, az Alföldön, egy korszerű út formájában, semmint a ripityára lőtt Donbaszban valami ukrán oligarcha mellékzsebében.

Orbán Viktor: ha velünk van az Alföld, ezt a választást meg fogjuk nyerni

A miniszterelnök kiemelte, ahhoz, hogy folytatni tudják a magyarok az útjukat, arra is szükség van, hogy a kormánypárt megtartsa az összes mandátumát, ami ebből a térségből jött, mert a Kunság és az Alföld nélkül nem jöhet létre nemzeti kormány Magyarországon. Mint fogalmazott: