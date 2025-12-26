Bokszzsákot kapott egy szerencsés kisfiú Orbán Viktortól – videó

Benett, a vácrátóti kisfiú igen szerencsésnek mondhatja magát. Személyesen Orbán Viktor miniszterelnöktől kapott karácsonyi ajándékot.

Orbán Viktor egy kisfiút lepett meg karácsonyi ajándékkal

Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Orbán Viktor és a karácsonyi meglepetés

A magyar miniszterelnök, ahogy fogalmazott, betartja az ígéretét. Benett, a vácrátóti kisfiú magától Orbán Viktortól kapott karácsonyi ajándékot, a jó hírt a magyar kormányfő a közösségi oldalán osztotta meg a kisfiúval.

Kedves Benett Vácrátóton! Találkozhattunk ott nálatok a házatokban, akkor beszéltünk a bokszzsákról és a bokszkesztyűkről. Azt ígértem, hogy segítek. Az ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jó! Boldog karácsonyt!

– üzente Orbán Viktor, akitől a kis Benett egy dedikált képet is kapott.

Orbán Viktor az unokáival közös képpel kívánt áldott, békés ünnepet mindenkinek

Családi hangulatú karácsonyi üzenetet osztott meg a közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök négy unokájával a feldíszített karácsonyfa mellett állva kíván békés, áldott ünnepet minden magyarnak.

