Videón Orbán Viktor kormányának első három hónapja 2025-ben – diplomácia, nagygyűlések és történelmi célok

Egy olyan új videós válogatással jelentkezett a közösségi oldalán Orbán Viktor, amely 2025 első három hónapjának legemlékezetesebb eseményeit foglalja össze. A januártól márciusig tartó időszak képei végigvezetik a nézőt azon az intenzív politikai és diplomáciai munkán, amely az év elejét meghatározta a kormány számára.
Orbán Viktor: Ez az ország, a magyarok országa, a miénk
A videó egyfajta vizuális naplóként működik. Egymást követik benne a nemzetközi tárgyalások, belpolitikai események és nagy horderejű pártrendezvények. Feltűnnek a diplomáciai egyeztetések helyszínei Abu Dzabitól Pozsonyon és Brüsszelen át Párizsig, Belgrádig és Madridig, miközben magyarországi állomások – Tarnazsadány, Nagybajcs, Veszprém – is hangsúlyosan jelennek meg.
A válogatásban helyet kapnak a kormány és a nemzeti oldal számára szimbolikus események is:
- felvillan a Békemenet,
- látható a Hunyadi bemutatójához
- és a Nemzeti Filmintézet átadásához kapcsolódó pillanatok,
- valamint a nemzeti ünnepek,
- az évértékelő beszéd
- és a Fidesz 37. születésnapja is.
Külön hangsúlyt kap a patrióták európai parlamenti frakciójának megalakulása, amely új fejezetet nyitott az európai politikai együttműködésekben.
De a videó egyik emlékezetes része az a nemzetközi interjú is, amelyet Orbán Viktor Tucker Carlsonnak adott, tovább erősítve a magyar kormány nemzetközi ismertségét és üzeneteinek elérését.
A képsorokat Orbán Viktor határozott politikai üzenete foglalja keretbe, azzal, hogy a videóban kiemelten elhangzik a miniszterelnök hangján:
Ez az ország, a magyarok országa, a miénk.
Máséra nem vágyunk, ezt viszont nem adjuk.
Megcsináljuk Európa, sőt az egész nyugati világ legnagyobb adócsökkentését.
Kialakítjuk a világ első családközpontú gazdaságát.”