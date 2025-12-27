Videón Orbán Viktor kormányának első három hónapja 2025-ben – diplomácia, nagygyűlések és történelmi célok

Egy olyan új videós válogatással jelentkezett a közösségi oldalán Orbán Viktor, amely 2025 első három hónapjának legemlékezetesebb eseményeit foglalja össze. A januártól márciusig tartó időszak képei végigvezetik a nézőt azon az intenzív politikai és diplomáciai munkán, amely az év elejét meghatározta a kormány számára.

Rövid, mégis sűrű képi összefoglalóban mutatta be 2025 első negyedévének legfontosabb pillanatait a miniszterelnök. Az Orbán Viktor közösségi oldalán megjelent videó vizuális naplóként idézi fel a kormány hazai és nemzetközi tárgyalásait, pártrendezvényeit és stratégiai politikai célkitűzéseit. Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor: Ez az ország, a magyarok országa, a miénk

A videó egyfajta vizuális naplóként működik. Egymást követik benne a nemzetközi tárgyalások, belpolitikai események és nagy horderejű pártrendezvények. Feltűnnek a diplomáciai egyeztetések helyszínei Abu Dzabitól Pozsonyon és Brüsszelen át Párizsig, Belgrádig és Madridig, miközben magyarországi állomások – Tarnazsadány, Nagybajcs, Veszprém – is hangsúlyosan jelennek meg.

A válogatásban helyet kapnak a kormány és a nemzeti oldal számára szimbolikus események is:

felvillan a Békemenet,

látható a Hunyadi bemutatójához

és a Nemzeti Filmintézet átadásához kapcsolódó pillanatok,

valamint a nemzeti ünnepek,

az évértékelő beszéd

és a Fidesz 37. születésnapja is.

Külön hangsúlyt kap a patrióták európai parlamenti frakciójának megalakulása, amely új fejezetet nyitott az európai politikai együttműködésekben.

De a videó egyik emlékezetes része az a nemzetközi interjú is, amelyet Orbán Viktor Tucker Carlsonnak adott, tovább erősítve a magyar kormány nemzetközi ismertségét és üzeneteinek elérését.

A képsorokat Orbán Viktor határozott politikai üzenete foglalja keretbe, azzal, hogy a videóban kiemelten elhangzik a miniszterelnök hangján: