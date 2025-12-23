Hírlevél
Rendkívüli

Orbán Viktor lerántotta a leplet: ezért akar háborút több európai ország

kormányülés

Orbán Viktor váratlan bejelentéssel kezdte a kormányülést

38 perce
Olvasási idő: 4 perc
Humoros mozzanatot osztott meg a kormányülés kezdetéről a miniszterelnök. Orbán Viktor közösségi oldalára feltöltött videójában elárulta, mi értelme annak hogy éppen a szenteste előtti napon tartják a tanácskozást.
A mai kormányülés legfontosabb értelme az az, hogy egyikőtöknek se kelljen segíteni otthon a porszívózásban – mondta közösségi oldalára feltöltött videójában Orbán Viktor. A miniszterelnök a kormányülést indította ezzel a poénnal, hozzátéve, hogy ezt a gazdag élettapasztalatára alapozza. – Ezt sikerült megoldani – fűzte hozzá viccesen a kormányfő, aki úgy kommentálta a videót: „Porszívózás helyett kormányülés.” Egy képes bejegyzést is megosztott később a miniszterelnök, amelyen az adventi koszorú négy égő gyertyája látható. „Kimaxoljuk – azért még mára is maradt feladat” – írta mellé, célozva arra, ez az utolsó kormányülés már idén. 

„Kimaxoljuk – azért még mára is maradt feladat” – írta ezen kép mellé Orbán Viktor, célozva arra, ez az utolsó kormányülés már idén (Forrás: Facebook)
Mint arról az Origo is már beszámolt, a miniszterelnök a keddi kormányülés előtt jelezte azt is, számos olyan döntés született az évben, amelyek már most éreztetik pozitív hatásaikat, ezeket sorolva felhívta a figyelmet arra, hogy:

  • elindították Európa legnagyobb otthonteremtési programját, amellyel már 15 ezren éltek,
  • bevezették a három- és kétgyermekes édesanyák adómentességét,
  • bevezették, és februárban kifizetjük a 14. havi nyugdíj első részletét,
  • két lépcsőben megduplázták a családi adókedvezményeket,
  • 90 milliárdos adó- és bürokráciacsökkentő programot és fix 3 százalékos hitelprogramot indítottak a kis- és középvállalkozásoknak,
  • a nemzetközi szankciós környezetben is megvédték a rezsicsökkentést.

Ahogyan a miniszterelnök fogalmazott az intézkedésekkel kapcsolatban: „És a sort még hosszan folytathatnám. Szavak helyett tettek. Erre készülünk a mai kormányülésen is.” 

