Orbán Viktor: Lázadás indul!

Orbán Viktor elfogadhatatlannak nevezte az Uniós belügyminiszterek tanácsának határozatát, aminek értelmében döntés született egy migrációs szolidaritási alap létrehozásáról.

Orbán Viktor:Egyetlen migránst sem fogadunk be! Fotó: Gelmert Finol / MTI/EPA/EFE

Azok az államok szavazták meg ezt, akik 10 évvel ezelőtt még azt magyarázták, hogy a migráció jó dolog, és most nem tudják kezelni a migráció hatására kialakult válságot.

Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy

Egyetlen migránst sem fogadunk be, és nem is fizetünk más migránsaiért. Magyarország nem hajtja végre a Migrációs Paktum intézkedéseit.”

A miniszterelnök gondolatai zárásaként a legteljesebb ellenállásra szólít fel.