Orbán Viktor: Lázadás indul!

Brüsszel egy mai döntéssel arra kényszerítené Magyarországot, hogy fizessen még többet, vagy fogadjon be migránsokat. Ez elfogadhatatlan – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán.
Orbán Viktor elfogadhatatlannak nevezte az Uniós belügyminiszterek tanácsának határozatát, aminek értelmében döntés született egy migrációs szolidaritási alap létrehozásáról.
Azok az államok szavazták meg ezt, akik 10 évvel ezelőtt még azt magyarázták, hogy a migráció jó dolog, és most nem tudják kezelni a migráció hatására kialakult válságot.
Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy
Egyetlen migránst sem fogadunk be, és nem is fizetünk más migránsaiért. Magyarország nem hajtja végre a Migrációs Paktum intézkedéseit.”
A miniszterelnök gondolatai zárásaként a legteljesebb ellenállásra szólít fel.
Lázadás indul!”
