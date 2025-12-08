Orbán Viktor: Lázadás indul!

Hírlevél
Brüsszel egy mai döntéssel arra kényszerítené Magyarországot, hogy fizessen még többet, vagy fogadjon be migránsokat. Ez elfogadhatatlan – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán.
Orbán Viktor elfogadhatatlannak nevezte az Uniós belügyminiszterek tanácsának határozatát, aminek értelmében döntés született egy migrációs szolidaritási alap létrehozásáról.

Orbán Viktor:Egyetlen migránst sem fogadunk be!
Orbán Viktor:Egyetlen migránst sem fogadunk be! Fotó: Gelmert Finol / MTI/EPA/EFE

Azok az államok szavazták meg ezt, akik 10 évvel ezelőtt még azt magyarázták, hogy a migráció jó dolog, és most nem tudják kezelni a migráció hatására kialakult válságot.

Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy 

Egyetlen migránst sem fogadunk be, és nem is fizetünk más migránsaiért. Magyarország nem hajtja végre a Migrációs Paktum intézkedéseit.”

A miniszterelnök gondolatai zárásaként a legteljesebb ellenállásra szólít fel. 

Lázadás indul!”

 

