Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Videó

Egymás haját tépték a képviselők – elszabadult a pokol a parlamentben

Sport

Benéztek a Liverpool öltözőjébe: döbbenetes kép Szoboszlai Dominikról

kreml

Orbán Viktor levelet írt Putyinnak – megjött a Kreml válasza

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Világos választ adott a Kreml, mire számíthatnak azok a tagállamok, akik támogatják a befagyasztott orosz vagyon elvételét. Orbán Viktor leszögezte, mi magyarok, levédtük magunkat, az oroszok figyelembe veszik majd, ki hogyan szavazott az EU-csúcson.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kremlputyinorbán viktor

– Ezelőtt néhány héttel írtam egy levelet az oroszok elnökének, azt kérdeztem tőle, amennyiben az unió az orosz befagyasztott vagyont elveszi, lesznek-e válaszlépések, és az oroszok figyelembe veszik-e, hogy ki hogy szavazott ennél a döntésnél – tájékoztatott Orbán Viktor a Brüsszelbe tartó járaton.

A miniszterelnök szerint a Kreml válasza világos volt: 

erőteljes válaszlépést adnak majd az oroszok, ugyanakkor figyelembe veszik, hogy ki hogyan szavaz majd az EU-csúcson.

Orbán Viktor a repülőn emlékeztetett, hogy Magyarország sem most, sem máskor nem fogja támogatni azt, hogy más országok befagyasztott vagyonához hozzányúljanak. Álláspontja szerint ez az eszkaláció újabb szintjét jelentené. A kormányfő hozzátette, mi magyarok levédtük magunkat, Magyarországot nem érinti majd hátrányosan, ha az uniós csúcson a tagállamok többsége mégis úgy dönt, hogy hozzányúl az oroszok befagyasztott devizatartalékához.

A kormányfő út közben azt is elárulta, mi az a három dolog, amit a legjobban szeret a belga fővárosban: a csokit, a város főterét, de leginkább eljönni onnan. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!