Orbán Viktor levelet írt Putyinnak – megjött a Kreml válasza

– Ezelőtt néhány héttel írtam egy levelet az oroszok elnökének, azt kérdeztem tőle, amennyiben az unió az orosz befagyasztott vagyont elveszi, lesznek-e válaszlépések, és az oroszok figyelembe veszik-e, hogy ki hogy szavazott ennél a döntésnél – tájékoztatott Orbán Viktor a Brüsszelbe tartó járaton.

A miniszterelnök szerint a Kreml válasza világos volt:

erőteljes válaszlépést adnak majd az oroszok, ugyanakkor figyelembe veszik, hogy ki hogyan szavaz majd az EU-csúcson.

Orbán Viktor a repülőn emlékeztetett, hogy Magyarország sem most, sem máskor nem fogja támogatni azt, hogy más országok befagyasztott vagyonához hozzányúljanak. Álláspontja szerint ez az eszkaláció újabb szintjét jelentené. A kormányfő hozzátette, mi magyarok levédtük magunkat, Magyarországot nem érinti majd hátrányosan, ha az uniós csúcson a tagállamok többsége mégis úgy dönt, hogy hozzányúl az oroszok befagyasztott devizatartalékához.

A kormányfő út közben azt is elárulta, mi az a három dolog, amit a legjobban szeret a belga fővárosban: a csokit, a város főterét, de leginkább eljönni onnan.