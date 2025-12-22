Orbán Viktor: Az ígéret szép szó, ha betartják úgy jó – fotók

Hírlevél
Felavatták az M4-es autópálya újabb szakaszát hétfőn Törökszentmiklós és Kisújszállás között. Orbán Viktor átadó beszédében hangsúlyozta: a beruházás a békés országépítés része, amelyet a kormány a nehézségek ellenére is folytat.
„Megígértük, hogy gyorsforgalmi utakat hozunk a Kunságba. Ma pedig átadtuk az M4-es Törökszentmiklós–Kisújszállás közötti szakaszát” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök egy jól ismert közmondást is hozzáfűzött bejegyzéséhez, miszerint „Az ígéret szép szó, ha betartják, úgy jó!”

Orbán Viktor többedmagával az M4-es autópálya Törökszentmiklós–Kisújszállás közötti szakaszának átadásán (Forrás: Facebook)
Mint arról az Origo is beszámolt, felavatták az M4-es autópálya újabb szakaszát hétfőn Törökszentmiklós és Kisújszállás között. Az eseményen Orbán Viktor átadó beszédében hangsúlyozta: a beruházás a békés országépítés része, amelyet a kormány a nehézségek ellenére is folytat. A miniszterelnök szerint a magyarok pénzének itthon, utakban és munkahelyekben van a helye, nem külföldi háborúk finanszírozásában. Az Origo egy galériát is készített az átadásról a legemlékezetesebb pillanatokat megörökítve – ezt az alább tudja megtekinteni.

Galéria: Átadták az M4 autóút Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti szakaszát
