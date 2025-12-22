Úton állók hada várta Orbán Viktort, erre a reakcióra senki nem számított!

„Úton állók” – ezzel a címmel töltött fel közösségi oldalára videót Orbán Viktor. A felvételen az M4-es legújabb szakaszának átadása utáni pillanatokat láthatjuk, ahogy a miniszterelnök bemegy az egybegyűlt tömeg közé. Akivel csak tudott kezet rázott, többen szelfit is készítettek a kormányfővel.

Orbán Viktor egyébként az autópálya Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti szakaszát nyitotta meg, beszédében hangsúlyozta: a beruházás a békés országépítés része, amelyet a kormány a nehézségek ellenére is folytat. A miniszterelnök szerint a magyarok pénzének itthon, utakban és munkahelyekben van a helye, nem külföldi háborúk finanszírozásában. Az Origo egy galériát is készített az átadásról a legemlékezetesebb pillanatokat megörökítve, amelyet ezen cikkben tud megtekinteni.