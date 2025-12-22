Úton állók hada várta Orbán Viktort, erre a reakcióra senki nem számított!

Hírlevél
Egy teljesen új szemszögből láthatjuk az M4-es autópálya legújabb szakaszának átadását: Orbán Viktor a beszéde utáni percekről töltött fel egy videót. A kormányfő közvetlenül lement az őt hallgató emberek közé, akivel csak tudott kezet rázott, többen szelfit is készítettek a kormányfővel.
M4Orbán Viktorautópálya

„Úton állók” – ezzel a címmel töltött fel közösségi oldalára videót Orbán Viktor. A felvételen az M4-es legújabb szakaszának átadása utáni pillanatokat láthatjuk, ahogy a miniszterelnök bemegy az egybegyűlt tömeg közé. Akivel csak tudott kezet rázott, többen szelfit is készítettek a kormányfővel. 

Az M4-es autópálya legújabb szakaszának átadása után Orbán Viktor közvetlenül lement az őt hallgató emberek közé, akivel csak tudott kezet rázott, többen szelfit is készítettek a kormányfővel (Forrás: Facebook)
Orbán Viktor egyébként az autópálya Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti szakaszát nyitotta meg, beszédében hangsúlyozta: a beruházás a békés országépítés része, amelyet a kormány a nehézségek ellenére is folytat. A miniszterelnök szerint a magyarok pénzének itthon, utakban és munkahelyekben van a helye, nem külföldi háborúk finanszírozásában. Az Origo egy galériát is készített az átadásról a legemlékezetesebb pillanatokat megörökítve, amelyet ezen cikkben tud megtekinteni.

