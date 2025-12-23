Hatalmas az ugrás, a legfejlettebb államok szintjén vagyunk

Sztrádák, hidak, elérhetőség

A kormányfő szerint a fejlődés nemcsak számokban mérhető: az elmúlt években összesen nyolc Duna- és Tisza-híd épült, miközben már 22 megyei jogú város kapcsolódik be a gyorsforgalmi úthálózatba. Orbán Viktor kiemelte, hogy ennek eredményeként a magyar emberek mintegy 90 százaléka ma már fél órán belül elér egy autópályát.