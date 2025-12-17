Orbán Viktor: 1,6 millió magyar ember akaratával érkeztem Brüsszelbe – videó

Nem érkeztem üres kézzel, sőt, a nemzeti konzultációnak köszönhetően mind a két kezem tele van, itt van velem 1,6 millió magyar ember véleményének súlya – mondta Orbán Viktor miniszterelnök, aki Brüsszelből jelentkezett.

Orbán Viktor: Nincs más dolgunk, mint érvényt szerezni a magyarok akaratának (Fotó: Facebook)

Orbán Viktor: A magyarok nemet mondtak a baloldali megszorításokra

A kormányfő elárulta, minden idők egyik legsikeresebb nemzeti konzultációján vagyunk túl, amelynek eredményei egyértelműek: a magyarok nem akarják, hogy a háború miatt növekedjenek a terheik, elutasítják a baloldali megszorításokat.

Orbán Viktor közölte: az emberek 98 százaléka nemet mondott a többkulcsos adórendszerre, 97 százalék pedig nem támogatja a családi adókedvezmények szűkítését, míg a válaszadók 96 százaléka nemet mondott az édesanyák és a fiatalok adómentességének eltörlésére. Az emberek 99 százaléka kiállt a a rezsicsökkentés mellett, és 98 százalék nemet mondott a társasági adó megemelésére.

– A magyarok tehát nemet mondtak a baloldali megszorításokra, amelyekkel brüsszeli nyomásra Ukrajnába vinnék a magyar emberek pénzét. Na ez az, amit a magyarok nem akarnak! Nincs más dolgunk, mint érvényt szerezni a magyarok akaratának otthon és itt, Brüsszelben is – szögezte le a miniszterelnök.