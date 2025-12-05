Orbán Viktor: Gőzerővel dolgozunk a magyar nemzeti egység megteremtésén

Hírlevél
A miniszterelnök szerint a magyarok közjogi, kulturális és filozófiai értelemben is túlléptek a fájdalmas 2004. december 5-i népszavazás emlékén. Orbán Viktor úgy látja, ma már a nemzeti egység megteremtése határozza meg a közös gondolkodást.
Orbán Viktor szerint 2010-ben a kétharmados felhatalmazással tudták megadni a határon túli magyaroknak az állampolgárságot, lezárva a 2004-es népszavazás sokak számára megrázó fejezetét.  

Egyszer csak kapunk egy lehetőséget a Jóistentől meg a magyar választóktól, hogy lesz kétharmadunk.”

– idézte fel a miniszterelnök péntek reggeli rádiónyilatkozatában. Hangsúlyozta: míg a baloldal korábban azt vallotta, hogy csak az magyar, aki az ország határain belül él, mára elhalványult ez az irányzat, és egyre erősebb az a nemzeti gondolat, hogy a világ minden magyarja egy nemzethez tartozik.

„A nemzetnek nincsenek határai”

Orbán Viktor szerint a jobboldali kultúra lényege mindig is az volt, hogy bár az országnak vannak földrajzi határai, a nemzet határtalan közösség. A kormányfő úgy látja: ma már ez a szemlélet határozza meg az összmagyarság gondolkodását, és ez teremti meg az alapot a további közjogi és kulturális egység megerősítéséhez.

