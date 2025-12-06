Brutális adatok: Orbán Viktor nagyon elhúzott, Magyar Péter csak a hátát nézheti

Hírlevél
A Nézőpont Intézet friss adatai szerint tovább nőtt a jelenlegi kormányfő fölénye. A felmérés alapján Magyar Péter támogatottsága csökken, miközben Orbán Viktor már a választók közel felét maga mögött tudhatja.
Orbán ViktoralkalmasságNézőpont IntézetadatokMagyar Péter

Emelkedett Orbán Viktor előnye Magyar Péterrel szemben a miniszterelnöki alkalmassági versenyben – derül ki a Nézőpont Intézet legújabb kutatásából. A mérést az október 23-i rendezvények előtt, valamint november végén készítették, és azt vizsgálta, kit tartanak a magyarok a legalkalmasabb miniszterelnöknek. A kutatás szerint a sor végén továbbra is Dobrev Klára áll.

Orbán Viktor
Orbán Viktor támogatottsága tovább nőtt a Nézőpont Intézet legfrissebb kutatása szerint (Forrás: Nézőpont Intézet)

Magyar Péter kizárólag Orbán-gyűlöletre épített politikája nem elegendő a kormányképesség érzetének erősítésére”

– áll az elemzésben.

Orbán Viktor előnye tovább nő – Magyar Péter alig tartja a tempót

A hivatalban lévő miniszterelnök már októberben is jelentős előnnyel vezetett, akkor 45 százalék tartotta őt a legalkalmasabb kormányfőnek, míg 34 százalék Magyar Pétert. November végére azonban ez a különbség tovább nőtt: a friss adatok alapján immár 47 százalék véli Orbánt a legalkalmasabbnak, míg Magyar Péter támogatottsága 32 százalékra csökkent. A kutatók szerint az amerikai látogatás, a jóléti intézkedések és a fokozott médiamegjelenések is erősíthették a miniszterelnök pozícióját.

Erősítő hatása volt a washingtoni csúcsnak, őrzi előnyét a Fidesz egy friss felmérés szerint

Mit üzennek a számok a pártok tábora felől?

A felmérés rámutat: Orbán Viktort 5 százalékponttal többen tartják a legalkalmasabbnak, mint ahány Fidesz-szimpatizáns van a teljes népességben. Ezzel szemben Magyar Péterről 1 százalékponttal kevesebben gondolják ugyanezt, mint ahány Tisza-szimpatizáns található a társadalomban. A kutatás szerint Dobrev Klára mutatója ugyan 4 százalékra nőtt, de ez továbbra sem teszi érdemi kihívóvá, míg Toroczkai László 5 százalékon stagnál.

